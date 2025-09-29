Ποια είναι τα εμπόδια για επέκταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

Πόσα ηλεκτρικά οχήματα κυκλοφορούν σήμερα στην Ελλάδα; Πώς συγκρίνεται η χώρα μας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ποια είναι τα εμπόδια που υπάρχουν στον «δρόμο» προς την «πράσινη» μετάβαση των οδικών μεταφορών;

Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο του πάνελ με θέμα «Οι τάσεις στην αυτοκίνηση και η διείσδυση ηλεκτροκίνησης και υδρογονοκίνησης» το οποίο έλαβε χώρα στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025.

Οι υποδομές και το δίκτυο φορτιστών

Αναφερόμενος στις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τα μέλη του δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Hellastron στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, ο Πρόεδρος της Hellastron, Μάνος Βράιλας, επισήμανε πως «σήμερα το δίκτυο μας διαθέτει περισσότερους από 55 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας μία μέση κάλυψη της τάξης των 55 χιλιομέτρων ανάμεσα στους διαθέσιμους σταθμούς».

Επίσης, ο κ. Βράιλας πρόσθεσε πως λειτουργούν και πρατήρια φυσικού αερίου στον Ψαθόπυργο, τα Μέγαρα, το Σχηματάρι και τον Ευαγγελισμό.

Η εικόνα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Hellastron έδωσε μια συνολική εικόνα για τον βαθμό διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, παρουσιάζοντας μερικά στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων. Όπως τόνισε ο ίδιος, «σήμερα στην Ελλάδα έχουμε περίπου 25.000 αυτοκίνητα αμιγώς ηλεκτρικά και 32.000 plug -in hybrid. Σε ένα σύνολο όμως 5,5 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Επίσης ο αριθμός των ΙΧ οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο είναι μόλις 7.000 ή και λιγότερο».

Ακόμα, ο Πρόεδρος της Hellastron μίλησε για τις νέες ταξινομήσεις των νέων ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίες όπως είπε αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο. Συγκεκριμένα, το 2023 ανήλθαν στο 7%, το 2024 στο 9,8%, ενώ μέχρι στιγμής φέτος βρίσκονται στο 12,3%. Ωστόσο, επισήμανε πως υπάρχει ναι μεν μια αυξητική τάση, αλλά αυτή αφορά κυρίως τα plug-in hybrid οχήματα και όχι τα αμιγώς ηλεκτρικά.

«Επίσης, αυξάνονται με πολύ χαμηλότερο ρυθμό στην Ελλάδα απ’ ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, ο οποίος είναι 24%, εκ των οποίων το 15% αφορά αμιγώς ηλεκτρικά και τα άλλα 8% είναι plug-in», τόνισε ο κ. Βράιλας, ενώ προειδοποίησε πως «εάν παραμείνει ο ίδιος ρυθμός νέων ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσουμε ως χώρα να πετύχουμε τον στόχο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή το 50% των νέων ταξινομήσεων να είναι ηλεκτρικά».

Που εντοπίζονται τα εμπόδια

Ο πρόεδρος της Hellastron σημείωσε πως ένα από τα αίτια της κατάστασης είναι το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ακόμα ακριβότερα σε σχέση με τα συμβατικά, ιδίως τα αμιγώς ηλεκτρικά.

«Αυτό που έχει διαπιστώσει η ένωση κατασκευαστών οχημάτων στην Ευρώπη είναι το ότι η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ενισχύεται κυρίως στις πλούσιες χώρες, δηλαδή σε χώρες που το κατά κεφαλήν εισόδημα ξεπερνά τα 47.000 δολάρια. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα, με βάση τα τελευταία στοιχεία του 2024, στα 36.700», σχολίασε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Συγχρόνως, ένας ακόμη λόγος σύμφωνα με τον κ. Βράιλα που δεν ευνοούνται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι το κόστος μετακίνησης. Όπως εξήγησε «οι εμπορικοί φορτιστές είναι κατά 40% ακριβότεροι σε σύγκριση με το συμβατικό καύσιμο. Εάν δεν διαθέτεις ιδιωτικό φορτιστή στο σπίτι σου το κόστος μετακίνησης είναι πολύ μεγαλύτερο».

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Hellastron τόνισε πως «και βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσοπρόθεσμα οι διαθέσιμες υποδομές εξυπηρετούν πλήρως τη ζήτηση».

«Εμείς έχουμε καλύψει πλήρως τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών με ηλεκτρικούς φορτιστές, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα συσσώρευσης στην ουρά», υπογράμμισε ο ίδιος, διότι στην Ελλάδα καλούνται να εξυπηρετήσουν μόνο 25.000 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΑΑ, Δημήτρης Πάτσιος, σημείωσε ότι από το 2020 δόθηκε ορμή στην ηλεκτροκίνηση, την οποία απολαμβάνουμε έως σήμερα με αποτέλεσμα περίπου το «12 -13% της αγοράς των καινούργιων οχημάτων να είναι στην πρίζα». Όμως, ο ίδιος έθεσε στο τραπέζι τον προβληματισμό για την παλαιότητα του συνολικού στόλου οχημάτων στην Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η χώρα είναι ένας ωκεανός παλαιών αυτοκινήτων».

Τι έρχεται στο μέλλον

Σε ερώτηση για το ποιες είναι οι πιο κατάλληλες χρήσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα αυτή τη στιγμή και για τα επόμενα χρόνια ο Senior Manager, Head of Transport & Urban Planning, PLANET, Δημήτρης Κατσώχης απάντησε μεταξύ άλλων πως «τα πλέον τυπικά use cases είναι το μικρό αυτοκίνητο πόλης, το λεωφορείο αστικού τύπου και το ελαφρύ επαγγελματικό όχημα».

«Το λεωφορείο αστικού τύπου προχωρά, είναι σε μια διαδικασία roll out, με καλά πρώτα αποτελέσματα, καθώς πριν από περίπου 1,5 χρόνο η Ελλάδα εισήλθε για πρώτη φορά στον χάρτη της ηλεκτροκίνησης», σχολίασε ο κ. Κατσώχης αναφερόμενος στο πείραμα της ηλεκτροκίνησης που έχει ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικά λεωφορεία και βαν.

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Ευάγγελος Μπεκιάρης, δήλωσε πως «το μοντέλο που βλέπουμε για το μέλλον είναι το CASE, δηλαδή Connected, Automated, Shared και Electric. Με λίγα λόγια μεταφορές, οι οποίες είναι καθαρές, αυτόνομες και διαμοιρασμένες».

Επιπροσθέτως, ο κ. Μπεκιάρης τόνισε ότι «υπάρχουν δύο τεχνολογικές τάσεις, τις οποίες πρέπει να τις ακούσουμε και να πάμε μπροστά», αναφερόμενος στην αμφίδρομη φόρτιση και την επαγωγική φόρτιση.

Κλείνοντας τη συζήτηση του πάνελ ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΑΑ, Δημήτρης Πάτσιος, υπογράμμισε ότι «σήμερα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης κερδίζει σε οποιοδήποτε ζήτημα το συμβατικό».