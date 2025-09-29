#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Καθυστερήσεις έως και 2 ώρες στο Ελ. Βενιζέλος

Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Συνεχείς οι αλλαγές ώρας, από 20 λεπτά έως και 2 ώρες οι καθυστερήσεις.

29 Σεπτεμβρίου 2025

Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, η πτήση από Ζάκυνθο που αναμενόταν στις 7 το πρωί έφτασε είκοσι λεπτά πριν από τις 8 και τουλάχιστον πέντε ακόμη πτήσεις άλλαξαν ώρα. Συγκεκριμένα:

  • Η πτήση από Κάιρο αντί για τις 06:00 προσγειώθηκε στις 07:15
  • Η πτήση από Γιερεβάν καθυστέρησε μισή ώρα
  • Μισή ώρα καθυστέρησε και η πτήση από Τιφλίδα
  • Η πτήση από Ριάντ έπρεπε να είναι στις 07:00 και μετατέθηκε για τις 8:40
  • Με 15 λεπτά καθυστέρηση έγινε και η άφιξη από Ντόχα

Οι επιβάτες είναι και πάλι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία καθώς οι καθυστερήσεις ενδέχεται να ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Ως λόγος θεωρείται ότι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου.

Από τις 26 Σεπτεμβρίου υπήρξε ανακοίνωση από τον αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από χθες, 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Αθήνας.

