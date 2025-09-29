Το σήμα της ΕΤΕπ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Νάντια Καλβίνιο ανέφερε σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ ότι η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να παρέχει στήριξη «σε στρατηγικά έργα που υποστηρίζονται από τις δύο χώρες, και όπου οι δύο Κυβερνήσεις είναι δεσμευμένες να αναπτύξουν», κάνοντας λόγο για «έργα που είναι συμβατά και εγγεγραμμένα στην ενεργειακή στρατηγική των δύο χωρών», απαντώντας σε ερώτηση για την υποστήριξη στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI).

Η Καλβίνιο αναφέρθηκε ακόμη και σε μια «σταδιακή και αναστρέψιμη επανενασχόληση» της ΕΤΕπ με την Τουρκία, σύμφωνα με την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ στη Λευκωσία στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2025, η κ. Καλβίνιο, μίλησε στο ΚΥΠΕ, υπογραμμίζοντας τον συμβολικό και στρατηγικό χαρακτήρα της επιλογής της Κύπρου ως τόπου συνάντησης.

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι μεταξύ της ανάγκης για κλιματική δράση και ενίσχυση της άμυνας και ασφάλειας η Πρόεδρος Καλβίνιο ξεκαθάρισε τις προτεραιότητες της ΕΤΕπ, σχετικά με την εντατικοποίηση της πράσινης μετάβασης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι θέμα ανταγωνιστικότητας, χαμηλότερων τιμών ενέργειας, περισσότερης ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας».

Προανήγγειλε τον τριπλασιασμό της χρηματοδότησης της Τράπεζας στην κατεύθυνση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας της Ευρώπης στην Άμυνα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του λεγόμενου τείχους των drones που συζητούν 10 Υπουργοί Άμυνας της ΕΕ, θυμίζοντας πως η ΕΤΕπ έχει ήδη συνάψει συμφωνίες για τη χρηματοδότηση εργοστασίων παραγωγής drone.

Αναλυτικά, η Πρόεδρος της ΕΤΕπ εξήγησε γιατί το ΔΣ της Τράπεζας επέλεξε τη Λευκωσία για τη διήμερη συνεδρίασή της: «Η Κύπρος είναι η επόμενη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θεωρήσαμε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να οργανώσουμε την εκτός έδρας συνάντηση του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε μια συνάντηση εκτός της έδρας μας, πέρυσι την κάναμε στην Πολωνία, η οποία ήταν η επόμενη Προεδρία, και φέτος σκέφτηκαμε να κάνουμε το ίδιο. Η Κύπρος είναι η επόμενη Προεδρία και, φυσικά, η Κύπρος είναι ένα υπέροχο μέρος για επίσκεψη οποιαδήποτε εποχή του χρόνου».

Σχετικά με ατζέντα του ΔΣ και το πρόγραμμα της επίσκεψης της ΕΤΕπ στην Κύπρο, η Καλβίνιο εξήγησε: «Θα συζητήσουμε με το Διοικητικό μας Συμβούλιο τη δεύτερη φάση του οδικού χάρτη για το κλίμα. Θα συζητήσουμε επίσης για την τεχνητή νοημοσύνη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού μας. Θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό και τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και θα επισκεφθούμε ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΕπ, τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λεμεσού. Ήμουν εδώ στην Κύπρο πέρυσι και είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ και άλλα έργα, για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι πάντα πολύ ωραίο να βλέπει κανείς την επίδραση της δουλειάς μας επί τόπου, επισκεπτόμενος εμβληματικά έργα όπως αυτό, που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των Κύπριων πολιτών.

Όσον αφορά τις αντιδράσεις εναντίον της ατζέντας του Πράσινου Συμφώνου και τους ισχυρισμούς ηγετών ότι αυτή βλάπτει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, καθώς και τη δυσκολία που αναμένεται στο να συμφωνήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στα τέλη Οκτωβρίου για τους στόχους εκπομπών για το 2040, ενόψει και του COP30 στο Μπελέμ της Βραζιλίας, η Καλβίνιο εξήγησε: «Είναι προφανές για την Ευρώπη, ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι μόνο θέμα βιώσιμου μέλλοντος. Είναι θέμα ανταγωνιστικότητας, χαμηλότερων τιμών ενέργειας, περισσότερης ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Γι’ αυτό στην ΕΤΕπ έχουμε ως πρώτη προτεραιότητα να εδραιώσουμε τον ρόλο μας ως κλιματική τράπεζα. Θα συζητήσουμε με το Διοικητικό μας Συμβούλιο τη δεύτερη φάση του οδικού χάρτη της κλιματικής τράπεζας, 2026-2030».

Σχετικά με όσα έχει κάνει ήδη η ΕΤΕπ σε αυτή την κατεύθυνση, η Πρόεδρος μίλησε για μια πολύ επιτυχημένη πρώτη φάση. «Έχουμε επενδύσει περισσότερο από το 50% της χρηματοδότησής μας κάθε χρόνο για να προωθήσουμε την πράσινη μετάβαση και να την κάνουμε παράγοντα ανταγωνιστικότητας και οικονομικής επιτυχίας, είτε μέσω της ανάπτυξης ΑΠΕ, δικτύων ενέργειας, είτε μέσω της τεχνολογικής ηγεσίας στην Ευρώπη, της απανθρακοποίησης της βαριάς βιομηχανίας, της υποστήριξης της ενεργειακής απόδοσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και κτιρίων» είπε.

Ωστόσο, «στη δεύτερη φάση που ξεκινάμε τώρα, θέλουμε να εστιάσουμε τις επενδύσεις μας σε αυτούς τους τομείς που συμβάλλουν περισσότερο στην ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Θέλουμε να απλοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες μας, χωρίς περιττές λεπτομέρειες και με πλήρη εμπιστοσύνη στις υπάρχουσες εκθέσεις, ώστε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και τα βάρη για τις εταιρείες. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τη χρηματοδότησή μας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για να φτάσουμε τα €30 δις. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος για να κάνουμε το κλίμα και την ανταγωνιστικότητα έναν νικηφόρο συνδυασμό για την Ευρώπη», τόνισε η Πρόεδρος.

Σχετικά με το εάν η ΕΤΕπ μπορεί να είναι ταυτόχρονα η κλιματική τράπεζα και η αμυντική τράπεζα της ΕΕ, καθώς οι προτεραιότητες κρατών και πολιτών στρέφονται προς την άμυνα και την ασφάλεια, η Καλβίνιο υπογράμμισε πως «κάθε ευρώ που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ συμβάλλει στην ασφάλεια της Ευρώπης, γιατί όταν μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια». Συνέχισε, λέγοντας πως όταν μιλάμε για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σημαίνει επίσης ασφάλεια για τους ευρωπαίους πολίτες.

«Αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Πέρυσι, διπλασιάσαμε τη χρηματοδότησή μας σε αυτόν τον τομέα και φέτος θα την τριπλασιάσουμε, ώστε να φτάσει στο 3,5% της συνολικής μας χρηματοδότησης, ενώ σκοπεύουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Έχουμε περισσότερα από 30 εμβληματικά έργα στο χαρτοφυλάκιό μας και είμαι βέβαιη ότι η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα σηματοδοτήσει πρόοδο και θα αποτελέσει ορόσημο όσον αφορά στην οικοδόμηση των δυνατοτήτων ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης» συμπλήρωσε.

Σχετικά με το εάν η ΕΤΕπ θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει αμυντικές υποδομές όπως το “τείχος των drone”, η Καλβίνιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και εξήγησε πως η Τράπεζα είναι ενεργή σε πέντε τομείς. «Πρώτον, κρίσιμες υποδομές όπως διάδρομοι στρατιωτικής κινητικότητας, επέκταση λιμανιών, στρατιωτικά κέντρα. Δεύτερον, ανάπτυξη βιομηχανικών δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, έχουμε ήδη συμφωνίες για τη χρηματοδότηση εργοστασίων παραγωγής drone. Τρίτον, υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), σε τομείς όπως ο διάστημα ή όλοι οι τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα» είπε.

Τέταρτος τομέας, συνέχισε, είναι η υποστήριξη των ΜΜΕ στην αλυσίδα εφοδιασμού μεγάλων ευρωπαϊκών αναδόχων, ενώ είπε ότι θέλουν επίσης να υποστηρίξουν και να καλλιεργήσουν το οικοσύστημα ευρωπαϊκών επενδυτικών ταμείων, ιδιωτικών επενδυτικών ταμείων, που ειδικεύονται στην άμυνα.

«Αυτό το οικοσύστημα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Αυτή την εβδομάδα, στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου επενδύσεων, εγκρίναμε επενδύσεις σε δύο ταμεία και έχουμε επενδύσει ήδη σε αρκετά ταμεία που ειδικεύονται στην ασφάλεια και την άμυνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δραστηριότητα αυξάνεται στην Ευρώπη και είμαι βέβαιη ότι η Ευρώπη θα μπορεί να γίνει ανεξάρτητη, αυτόνομη και, επομένως, ισχυρή για να σταθεί στα πόδια της όσον αφορά στην ασφάλεια και την άμυνα. Γιατί αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για εμάς, ώστε να επωφεληθούμε πλήρως από τις δυνάμεις μας και την τρέχουσα ηγεσία μας στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, της τεχνολογίας» πρόσθεσε.

Σχετικά με το GSI, ένα έργο που συνδυάζει τις κλιματικές πολιτικές και την ασφάλεια για την Κύπρο και την Ελλάδα, η Πρόεδρος της ΕΤΕπ είπε ότι «είμασταν πολύ σαφείς από την αρχή, ότι θα υποστηρίξουμε στρατηγικά έργα που υποστηρίζονται από τις δύο χώρες και όπου οι δύο Κυβερνήσεις είναι δεσμευμένες να αναπτύξουν αυτά τα έργα, έργα που είναι συμβατά και εγγεγραμμένα στην ενεργειακή στρατηγική των δύο χωρών».

Όσον αφορά την Κυπριακή Προεδρία που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, το μήνυμα της Τράπεζας, ως η βασική υλοποιητική δύναμη του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), δια στόματος της Προέδρου, είναι το εξής: «Νομίζω ότι η Κυπριακή Προεδρία θα είναι πραγματικά πολύ σημαντική για να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για ΠΔΠ από το 2027 και μετά. Η ΕΤΕπ έχει μια ειδική συνεργασία ως υλοποιητικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο εντός της ΕΕ με πραγματικές επιτυχίες για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών εγγυήσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, όσο και εκτός ΕΕ».

Η μοναδική φύση της ΕΤΕπ είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ, γιατί στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, είμαστε ο μοναδικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός που έχει τα 27 κράτη μέλη ως μετόχους και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες της Ευρώπης, συνέχισε. «Είμαι βέβαιη ότι τα κράτη μέλη θα ενισχύσουν αυτή τη στρατηγική συνεργασία και θα συνεχίσουν να δίνουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των εγγυήσεων για υλοποίηση και αξιοποίηση από την ΕΤΕπ. Έχουμε δείξει ότι είμαστε ο καλύτερος οργανισμός για να προωθήσουμε τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ευρώπης τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. Και είμαι βέβαιη ότι αυτό θα ισχύει και στο μέλλον» είπε.

Ερωτώμενη για την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην Τουρκία, η Καλβίνιο ανέφερε ότι η Τράπεζα «ακολουθεί την εντολή που προέρχεται από τα κράτη μέλη και από το [Ευρωπαϊκό] Συμβούλιο, το οποίο έχει ζητήσει σαφώς από την ΕΤΕπ να εξετάσει μια σταδιακή και αναστρέψιμη επανενασχόληση με την Τουρκία».

