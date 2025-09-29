Στη ΓΣ του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μακροπρόθεσμων Επενδυτών το ΤπΔ

Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μακροπρόθεσμων Επενδυτών (ELTI), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ υπό την αιγίδα της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Ολλανδίας, συμμετείχε και φέτος το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σταματίνα Παπαδόγγονα, καθώς και από το εξειδικευμένο στέλεχος του φορέα Χαράλαμπο Τσοκανά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η Πρόεδρος του Τ.Π.&Δανείων είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με ευρωπαίους ομόλογούς της, με επίκεντρο των συζητήσεων τη στρατηγική και τις πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν για τη χρηματοδότηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία αποφέρουν ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η συμμετοχή του Τ.Π.&Δανείων στον ELTI, μέλος του οποίου αποτελεί από τον Ιανουάριο 2014, ενισχύει την ευρωπαϊκή παρουσία και τις συνεργασίες του φορέα και αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευσή του να συμβάλλει με προτάσεις και πρωτοβουλίες στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.