#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στη ΓΣ του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μακροπρόθεσμων Επενδυτών το ΤπΔ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η Πρόεδρος του Τ.Π.&Δανείων είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με ευρωπαίους ομόλογούς της, με επίκεντρο των συζητήσεων τη στρατηγική και τις πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν για τη χρηματοδότηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη ΓΣ του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μακροπρόθεσμων Επενδυτών το ΤπΔ

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:44

Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μακροπρόθεσμων Επενδυτών (ELTI), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ υπό την αιγίδα της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Ολλανδίας, συμμετείχε και φέτος το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σταματίνα Παπαδόγγονα, καθώς και από το εξειδικευμένο στέλεχος του φορέα Χαράλαμπο Τσοκανά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η Πρόεδρος του Τ.Π.&Δανείων είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με ευρωπαίους ομόλογούς της, με επίκεντρο των συζητήσεων τη στρατηγική και τις πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν για τη χρηματοδότηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία αποφέρουν ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η συμμετοχή του Τ.Π.&Δανείων στον ELTI, μέλος του οποίου αποτελεί από τον Ιανουάριο 2014, ενισχύει την ευρωπαϊκή παρουσία και τις συνεργασίες του φορέα και αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευσή του να συμβάλλει με προτάσεις και πρωτοβουλίες στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.


 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ακίνητο του Ταμείου Παρακαταθηκών παραχωρείται στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Χτύπημα από την HSBC στο Χρηματιστήριο

Ενέργεια: Στη σκιά υπέρογκων τιμών τα κυβερνητικά μέτρα

Επιλεκτικές κινήσεις και τραπεζική άνοδος στο Χρηματιστήριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο