«Κάηκαν» οι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα

«Πάνε για μαλλί και βγαίνουν κουρεμένοι» οι περισσότεροι επαγγελματίες που αμφισβητούν το ελάχιστο τεκμαρτό «κοστούμι» που τους ράβει η Εφορία, και ζητούν να ελεγχθούν τα εισοδήματά τους.

Ο περιορισμένος αριθμός (4.592 ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες) που αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα με βάση το οποίο φορολογήθηκαν το 2024, βρέθηκαν αντιμέτωποι με εξονυχιστικούς ελέγχους- σε βάθος μάλιστα πενταετίας- καθώς η Φορολογική Διοίκηση πέρασε από «κόσκινο» καταθέσεις, δωρεές, δάνεια και έσοδα που δεν δικαιολογούνται.

Το αποτέλεσμα, στις περισσότερες περιπτώσεις, έφερε επιπλέον φόρους με συντελεστή φορολόγησης 33%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 400.000 αυτοαπασχολούμενοι φορολογήθηκαν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, την ώρα που το 34,45% όλων των επαγγελματιών δήλωσαν για το 2023 εισόδημα έως 10.000 ευρώ -χαμηλότερα δηλαδή από το όριο που τους επιβάλλει το μέτρο.

Η συντριπτική πλειονότητα πάντως απέφυγε να μπλέξει με φορολογικούς ελέγχους, γνωρίζοντας ότι η διαδικασία της αμφισβήτησης δεν είναι η …ενδεδειγμένη λύση.

Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή ειδικού ερωτηματολογίου, το οποίο συνοδεύει την αίτηση αμφισβήτησης. Από εκεί και πέρα, οι ελεγκτές ανοίγουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανατρέχουν στα τελευταία πέντε χρόνια και ζητούν τεκμηριώσεις για κάθε ποσό που εμφανίζεται. Πολλοί επαγγελματίες επικαλούνται δωρεές, δάνεια συγγενών ή έσοδα από κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες, όμως αν δεν υπάρχει πλήρης και πειστική απόδειξη, τα ποσά λογίζονται ως «εισόδημα» και φορολογούνται.

Ας δούμε όμως κάποιες τρανταχτές περιπτώσεις επαγγελματιών οι οποίοι στο τέλος της …ημέρας (του ελέγχου δηλαδή) όχι μόνο δεν δικαιώθηκαν, αλλά «βάρυναν» περισσότερο το εκκαθαριστικό τους.

Επαγγελματίας επικαλέστηκε δωρεές και δάνεια σε κοινό λογαριασμό με την αδελφή της. Ο ελεγκτικός μηχανισμός έκρινε ότι οι εξηγήσεις είναι …ανεδαφικές. Διαπίστωσε καταθέσεις 2.402 ευρώ χωρίς τεκμηρίωση και τις κατέγραψε ως προσαύξηση περιουσίας. Το αποτέλεσμα; Η επαγγελματίας κατάφερε να μειώσει την οφειλή της μόλις κατά 214 ευρώ, ενώ είχε μπει στη διαδικασία προσφυγής για να «σβήσει» το τεκμαρτό.

Άλλη περίπτωση. Ελεύθερος επαγγελματίας που είχε δηλώσει ως έδρα το σπίτι του και ζήτησε πλήρη απένταξη από το καθεστώς. Στους λογαριασμούς του βρέθηκαν καταθέσεις 8.361 ευρώ, που εκείνος υποστήριξε ότι προέρχονταν από τιμολόγια της οικογενειακής επιχείρησης όπου ήταν εταίρος. Η εφορία όμως θεώρησε ότι τα ποσά αυτά τον αφορούν προσωπικά, αφού δεν υπήρχε ξεχωριστός επαγγελματικός λογαριασμός. Το σύνολο καταλογίστηκε ως δικό του εισόδημα και φορολογήθηκε με 33%.

Εντός του Φθινοπώρου, στο στόχαστρο των φορολογικών ελέγχων θα βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το 2024 το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

Το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προβλέπει την ολοκλήρωση τουλάχιστον 1.000 στοχευμένων ελέγχων μέσα στο 2025 για τα έτη 2024-2025 σε ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και των προσώπων του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Εξονυχιστικός έλεγχος

Ο φορολογικός έλεγχος δεν θα περιοριστεί μόνο στην επαγγελματική δραστηριότητα του επαγγελματία όπως τιμολόγια, δαπάνες, τηρούμενα βιβλία και τα δεδομένα των myDATA, αλλά θα επεκταθεί σε τραπεζικές καταθέσεις, θυρίδες (εφόσον υπάρχουν), κρυπτονομίσματα σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ακόμη και σε δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο μέχρι και στα έξοδα για ταξίδια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

Στο «μάτι» των ελεγκτών θα βρεθούν και τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων και τέκνων.

Οι επαγγελματίες που διαφωνούν με τον φόρο, έπρεπε έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 να υποβάλουν στην πλατφόρμα myBusinessSupport ειδικό ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων. Για τα μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία (μετά την παράταση που δόθηκε) έληξε χθες 29 Σεπτεμβρίου.

Η μη υποβολή του ερωτηματολογίου εντός προθεσμίας συνεπάγεται αυτόματη απώλεια του δικαιώματος αμφισβήτησης.

Εφόσον ο φορολογούμενος έχει επιλέξει (με τη συμπλήρωση του σχετικού κωδικού στη φετινή φορολογική δήλωση) τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

α) Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.