Γκίκας: Επενδύσεις €30 εκατ. για την ψηφιοποίηση του υπουργείου Ναυτιλίας

Έως το τέλος του Φθινοπώρου θα κατατεθεί νομοσχέδιο προς διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:59

Στις δράσεις του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός, Στέφανος Γκίκας, από το βήμα του συνεδρίου Ship IT Conference.

«Το υπουργείο δρομολογεί τον επόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που στοχεύει στη λειτουργία μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα υποστηρίζει τόσο τις στρατηγικές όσο και τις επιχειρησιακές ανάγκες του υπουργείου σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητας του», ανήγγειλε ο κ. Γκίκας από το βήμα του συνεδρίου

Ανέφερε, ότι ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο θα δομηθεί γύρω από τους λειτουργικούς πυλώνες που καλύπτουν τους κρίσιμους τομείς του υπουργείου, θα είναι 30 εκατ. ευρώ ποσό συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 21- 27.

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη του Κεντρικού Συστήματος Πληροφόρησης CIS (Central Information System) όπως και σύστημα χρονοθυρίδων λιμένα. «Κι αυτά είναι προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται με στόχο τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των δρομολογίων των ακτοπλοϊκών εταιριών και τη βελτίωση των μέτρων ασφάλειας και την εξυπηρέτηση των επιβατών», τόνισε ο ίδιος.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξήγησε πως οι νέες αυτές τεχνολογίες προϋποθέτουν την ύπαρξη καταρτισμένου εργατικού δυναμικού. «Άτομα που μπορούν να εργαστούν στη ναυτιλία με γνώσεις και ικανότητες, επομένως η επένδυση στην εκπαίδευση και η διαρκής κατάρτιση των ναυτικών μας είναι υποχρέωση όλων όσων ασχολούμαστε με τη Ναυτιλία είτε από τον κρατικό είτε από τον ιδιωτικό τομέα», είπε ο κ. Γκίκας για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως το υπουργείο έχει καταρτήσει ένα μεγάλο πλάνο επενδύσεων για τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

«Το πλάνο αυτό θα αποτυπωθεί στο επικείμενο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος φθινοπώρου», κατέληξε ο κ. Γκίκας ο οποίος τόνισε πως όλες αυτές οι δράσεις γίνονται ώστε το υπουργείο να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα.

