Οι επιδιωκόμενοι στόχοι για τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή

Τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η κωδικοποίηση και η αναμόρφωση του δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις πρακτικές καλής νομοθέτησης, που ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου ως έκφανση της αρχής του κράτους δικαίου και συμβάλλουν στην απλούστευση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων.

Με τη νομοθετική κωδικοποίηση του δικαίου προστασίας καταναλωτή την οποία ολοκλήρωσε η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης επιδιώκονται:

α) η αναδιάρθρωση των υφιστάμενων διατάξεων,

β) η απαλοιφή καταργημένων ή ανενεργών μεταβατικών διατάξεων,

γ) η αναδιατύπωση του κειμένου σε σαφή και εύληπτη γλώσσα,

δ) η προσαρμογή των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων διοικητικών οργάνων στο ισχύον οργανωτικό πλαίσιο των κρατικών υπηρεσιών,

ε) η διόρθωση λαθών και εσφαλμένων παραπομπών και

στ) η γλωσσική και νοηματική ενοποίηση όλων των κωδικοποιούμενων νομοθετημάτων.

Σε ενωσιακό επίπεδο, Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή διαθέτουν ήδη η Γαλλία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο. Στη σειρά αυτή προστίθεται πλέον και η Ελλάδα, με έναν εκτεταμένο και πλήρη Κώδικα, που καλύπτει ευρύ φάσμα ρυθμίσεων.

Συνολικά κωδικοποιούνται 16 νομοθετήματα για την προστασία του καταναλωτή, μεταξύ των οποίων: ο ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, η ΚΥΑ Ζ1-699/2010 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, ο ν. 4438/2016 για τις συμβάσεις ενυπόθηκης πίστης, ο ν. 4465/2017 για τους λογαριασμούς πληρωμών και το π.δ. 7/2018 για τα οργανωμένα ταξίδια κ.τ.λ.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει 254 άρθρα και 9 Παραρτήματα, κατανεμημένα σε 5 Βιβλία: (1) Γενικές διατάξεις, (2) Συμβατική ευθύνη, (3) Ευθύνη εκ του νόμου, (4) Οργανωτικές διατάξεις, (5) Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις. Συνοδεύεται από Πίνακα Κωδικοποιητικών Διατάξεων, που παρουσιάζει την αντιστοίχιση κάθε άρθρου του νέου Κώδικα με τα ισχύοντα, καθώς και από Πίνακα Κωδικοποιούμενων Διατάξεων, που αντιστοιχεί κάθε άρθρο των κωδικοποιούμενων νομοθετημάτων στα άρθρα του Κώδικα.

Η κωδικοποίηση αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνικό έργο συστηματοποίησης της νομοθεσίας. Συνιστά μια θεσμική τομή που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, περιορίζει την πολυνομία και την αβεβαιότητα, και καθιστά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων πιο προσιτά, κατανοητά και εφαρμόσιμα. Ο Κώδικας Προστασίας Καταναλωτή καθιερώνει ένα ενιαίο, σαφές και λειτουργικό πλαίσιο αναφοράς, που αναβαθμίζει την ποιότητα της νομοθεσίας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος δικαίου.