Κεφαλογιάννης: Συνολικά 1.076 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική

Πώς κατανέμονται οι νέες προσλήψεις για το νέο έτος. Όπως επισημαίνει ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας το επίδομα διοίκησης θα αποδίδεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:58

Στις νέες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, τονίζοντας ότι «για το έτος 2026 προβλέπονται συνολικά 1.076 νέες θέσεις».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Κεφαλογιάννη:

«Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάστηκαν οι προβλέψεις για τις νέες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Για το έτος 2026 προβλέπονται συνολικά 1.076 νέες θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Πυροσβέστες: 55 (Π.Π.Υ προς μονιμοποίηση ως υποχρέωση εκ του νόμου)

Τεχνικοί Οχημάτων: 10

Δόκιμοι Πυροσβέστες: 260

Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 10

Πλοηγοί Κυβερνήτες: 5

Νομικοί: 5

Επί Θητεία: 600

Πλοηγοί Μηχανικοί: 10

Χειριστές Αεροσκαφών / Ελικοπτέρων: 12

Τεχνικοί Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων: 15

Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 9

Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί: 70

Πλοηγοί Μηχανικοί: 5

Τεχνικοί Οχημάτων: 5

Οικονομικοί: 5

Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι το επίδομα διοίκησης θα αποδίδεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ευχαριστώ θερμά τους Κυριάκο Πιερρακάκη, Θοδωρή Λιβάνιο, Θάνο Πετραλιά και Βιβή Χαραλαμπογιάννη».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

