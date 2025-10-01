Πώς θα τρέξουν από σήμερα οι διασταυρώσεις στα Airbnb

Αφετηρία για την προσπάθεια εξυγίανση της περιλάλητης αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, αποτελεί η 1η Οκτωβρίου, καθώς από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο, αυστηρότερο, πλαίσιο λειτουργίας της.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ξεψαχνίσει όλες τις καταχωρήσεις και θα «κόψει» όσες από αυτές δεν αφορούν κύρια κατοικία.

Ακίνητα που καταγράφονται στο Ε9 και στο Κτηματολόγιο ως υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ ή άλλοι βοηθητικοί χώροι θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής. Οι πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά και θα μπλοκάρουν οποιαδήποτε ανάρτηση χωρίς ενεργό αριθμό μητρώου.

Ο ιδιοκτήτης δεν θα έχει καν τη δυνατότητα να «ανεβάσει» καταχώριση, καθώς το σύστημα θα απορρίπτει άμεσα την αγγελία. Με λίγα λόγια το στίγμα του νέου πλαισίου είναι ξεκάθαρο: μόνο ακίνητα κύριας χρήσης - κατοικίες με υπνοδωμάτια, σαλόνια, κουζίνες, τραπεζαρίες και γραφεία - θα συνεχίσουν να λειτουργούν στη βραχυχρόνια μίσθωση. Όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν οριστικά εκτός αγοράς.

Υπολογίζεται ότι 5% με 10% των ακινήτων που εμφανίζονται σε πλατφόρμες όπως Airbnb, Booking και VRBO θα τεθούν εκτός… παιχνιδιού.

Πρακτικά η ΑΑΔΕ θα αντλήσει δεδομένα από το Ε9, το Κτηματολόγιο και τον δηλωμένο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής. Θα διασταυρώνεται αν το ακίνητο που δηλώθηκε για μίσθωση είναι καταχωρημένο ως χώρος κύριας χρήσης.

Όσα ακίνητα φαίνονται ως αποθήκες, υπόγεια, επαγγελματικοί χώροι ή βοηθητικοί χώροι δεν θα θεωρούνται κατάλληλα για βραχυχρόνια. Στην πράξη, αυτοί οι ΑΜΑ θα «σβήνουν» από το Μητρώο.

Με την ολοκλήρωση της διασταύρωσης η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα απενεργοποιεί αυτόματα τα συγκεκριμένα ακίνητα και θα ακυρώνει τον Αριθμό Μητρώου.

Στη συνέχεια θα υπάρχει ηλεκτρονική ενημέρωση προς τις μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες (Airbnb, Booking, VRBO κ.ά.), ώστε τα ακίνητα χωρίς έγκυρο ΑΜΑ να μην μπορούν να ανεβαίνουν ως καταχωρήσεις. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης δεν θα έχει καν τη δυνατότητα να καταχωρήσει ή να επαναφέρει την αγγελία του, γιατί το σύστημα της πλατφόρμας θα ενημερώνεται από την ΑΑΔΕ και θα την απορρίπτει.

Οι προδιαγραφές

Το νέο θεσμικό πλαίσιο πολλαπλασιάζει και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί κάθε κατάλυμα. Ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ρελέ διαρροής, ανιχνευτές καπνού, πυροσβεστήρες, φωτισμός και σήμανση διαφυγής, διάγραμμα εκκένωσης και φαρμακείο πρώτων βοηθειών γίνονται πλέον υποχρεωτικά, ενώ απαιτούνται και πιστοποιητικά μυοκτονίας και απεντόμωσης.

Οι έλεγχοι, όπως υποστηρίζεται, θα είναι επιτόπιοι και συνεχείς, με μικτά συνεργεία του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ να καταγράφουν παραβάσεις και να επιβάλλουν πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ, διπλασιάζονται στις 10.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής και φτάνουν μέχρι 20.000 ευρώ.