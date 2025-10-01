Ιδιοκτήτης ΠΑΕ και τηλεοπτικός παραγωγός στο κύκλωμα με τον ΦΠΑ

Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα εξάρθρωσαν χθες οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το κύκλωμα έκανε απάτες, στήνοντας εικονικές εταιρείες και κάνοντας εικονικές συναλλαγές, προκειμένου να αποσπά εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Μέχρι στιγμής για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 μέλη του κυκλώματος, ανάμεσα στα οποία και το φερόμενο ως αρχηγικό. Πρόκειται για έναν πρόεδρο και ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής. Ωστόσο στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα ηχηρά ονόματα επιχειρηματιών που βρίσκονται στην ογκώδη δικογραφία, για αυτή την υπόθεση. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να έχουμε κι άλλες συλλήψεις, καθώς στο κατηγορητήριο θα μπουν τα ονόματα δεκάδων επιχειρηματιών και λογιστών, οι οποίοι είχαν εμπλοκή στο συγκεκριμένο κύκλωμα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, στα άτομα δηλαδή τα οποία κατηγορούνται, πέρα από τον πρόεδρο και τον εγκέφαλο της οργάνωσης που είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας στην Δυτική Αττική, φέρεται να υπάρχει και εμπλοκή ενός ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας των βορείων προαστίων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τα ονόματα ενός λογιστή γνωστού μέλους της λεγόμενης «Greek Mafia», καθώς και το όνομα ενός γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, ο οποίος έκανε αυτά τα εικονικά τιμολόγια και στην ουσία συνεργαζόταν με τα μέλη του κυκλώματος.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν ο τηλεοπτικός παραγωγός έχει αρνηθεί κάθε συμμετοχή του στο συγκεκριμένο κύκλωμα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια

Αναφορικά με το πώς δρούσε το κύκλωμα, σημειώνεται ότι τα μέλη του είχαν στρατολογήσει περισσότερα από 60 άτομα και είχαν ανοίξει στο όνομά τους περίπου 60 εταιρείες-φαντάσματα, μέσω των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές με ψεύτικα εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή του ΦΠΑ και φυσικά από την επιστροφή του φόρου.

Με αυτή τη μέθοδο είχαν καταφέρει να κερδίσουν και να εισπράξουν περισσότερα από 5.000.000 ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ και ανέμεναν να κερδίσουν ακόμα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο από την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Μια έρευνα των αστυνομικών του ελληνικού FBI, η οποία ξεκίνησε πριν από έξι μήνες, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές και έχουν κατασχεθεί 500.000 ευρώ σε μετρητά.

