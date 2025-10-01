#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ξεκινούν οι αιτήσεις εταιρειών για επιδοτούμενη εργασία 5.000 ανέργων ηλικίας 50+

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Το ύψος της επιχορήγησης.

Ξεκινούν οι αιτήσεις εταιρειών για επιδοτούμενη εργασία 5.000 ανέργων ηλικίας 50+

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 10:59

Σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου και ώρα 15:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για άτομα άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω σε νέες θέσεις εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση από 50% έως 80% του συνολικού κόστους (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 1.004,80 ευρώ για 18 μήνες. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω:

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προτείνουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 73.476.000€, καλυπτόμενος από πόρους της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από σήμερα οι αιτήσεις για επιδοτούμενη κατάρτιση ανέργων στη Βιομηχανία Ξύλου

Συνεργασία ΔΥΠΑ-Μοτοδυναμικής για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για δράση 100% επιδοτούμενης εργασίας ανέργων

Εκπτωση 30% σε διαδρομές μέσω Uber για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο