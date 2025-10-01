Κατασχέθηκαν 3 εκατ. ευρώ από Ελληνα τελωνειακό

Εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από γραφείο τελωνειακού μεσάζοντα στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, καθώς οι ερευνητές ενέτειναν έρευνα για απάτη στον ΦΠΑ που συνδέεται με το κινεζικό οργανωμένο έγκλημα, όπως αποκάλυψε η ανώτατη εισαγγελέας της ΕΕ.

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι δήλωσε στους Financial Times ότι τα κατασχεθέντα ευρώ προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες που στόχευαν στη μαζική εισαγωγή αγαθών στην Ευρώπη, χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) τον περασμένο μήνα απήγγειλε κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις μεσάζοντες, οι οποίοι φέρονται ότι συμμετείχαν σε σχήμα εισαγωγής αγαθών από την Κίνα -όπως ηλεκτρικά ποδήλατα-, αποφεύγοντας την πληρωμή τελωνειακών δασμών και φόρων.

Κατά τη διάρκεια εφόδων τον Ιούνιο στο λιμάνι του Πειραιά, οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά από το γραφείο ενός τελωνειακού μεσάζοντα -ποσό που σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ θα ζύγιζε άνω των 25 κιλών- καθώς και επιπλέον 300.000 ευρώ από την κατοικία του, σημείωσε η Κοβέσι.

Σύμφωνα με την EPPO, τα χαρτονομίσματα αποτελούσαν μέρος συνολικού ποσού 4,78 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκε σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ που δεσμεύθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα. Συνολικά, 5,8 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αρχές προχώρησαν επίσης σε κατασχέσεις ακινήτων και οχημάτων, καθώς και άνω των 2.400 κοντέινερ συνολικής εκτιμώμενης αξίας 250 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ μέχρι σήμερα στην ΕΕ», δήλωσε η Κοβέσι. «Στοχεύουμε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές αγαθών από την Κίνα, αποφεύγοντας την καταβολή τελωνειακών δασμών και διαπράττοντας εκτεταμένη απάτη στον ΦΠΑ».

Η EPPO εκτιμά ότι οι απώλειες από το σχήμα, το οποίο εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται επί του παρόντος από την έρευνα, υπερβαίνουν τα 800 εκατ. ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ.

«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά... Υπήρξαν δημόσιοι λειτουργοί που τους βοήθησαν, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε να στηθεί ένα τόσο εκτεταμένο σχήμα», τόνισε η Κοβέσι.

Η Κοβέσι, η οποία το 2019 έγινε η πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας με τη δημιουργία της EPPO, επισήμανε ότι «το οργανωμένο έγκλημα αναπτύσσεται και ισχυροποιείται εξαπατώντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς».

Η απάτη στον ΦΠΑ έχει καταστεί «η πλέον ελκυστική» εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ, όπως σημείωσε, συχνά σε συνδυασμό με απάτη στους τελωνειακούς δασμούς. «Οι απάτες στον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των εκτιμώμενων ζημιών που διερευνούμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το κόστος της απάτης στον ΦΠΑ για την ΕΕ εκτιμάται σε 50 δισ. ευρώ ετησίως.

Η ίδια υπογράμμισε ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονται στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην Ελλάδα, καθώς «επιδιώκουν να κυριαρχήσουν σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα... πληρώνοντας το ελάχιστο δυνατό».

«Εάν δεν πληρώνεις κανενός είδους φόρους, μπορείς να διαθέτεις τα αγαθά αυτά σε χαμηλότερη τιμή από τη συνήθη. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζονται οι παραγωγοί που εδρεύουν στην Ευρώπη», είπε η Κοβέσι.

Η έρευνα ξεκίνησε από δύο μικρότερες υποθέσεις που σχετίζονταν με εσφαλμένες δηλώσεις για ηλεκτρικά ποδήλατα και υφάσματα που κατευθύνονταν προς τον Πειραιά και το ιταλικό λιμάνι του Μπάρι. «Εισήγαγαν ηλεκτρικά ποδήλατα. Αλλά στην πραγματικότητα τα δήλωναν ως αλυσίδες ή ελαστικά», δήλωσε, εξηγώντας ότι αυτό τους επέτρεπε να αποφεύγουν δασμούς αντιντάμπινγκ και να αποκομίζουν «παράνομα κέρδη».

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν πάνω από 5.000 λανθασμένες τελωνειακές δηλώσεις, σύμφωνα με την Κοβέσι.

Οι εγκληματικές ομάδες φέρονται να δημιούργησαν εικονικές εταιρείες για να αποφύγουν την πληρωμή ΦΠΑ στο τελικό στάδιο πώλησης των αγαθών. «Έστησαν εικονικές εταιρείες και δεν πλήρωσε κανείς τίποτα», τόνισε η Κοβέσι.

Πρόσθεσε ότι οι τελωνειακές αρχές δεν εντόπισαν προειδοποιητικά σημάδια στις δηλώσεις, παρότι υπήρχαν «κραυγαλέες ενδείξεις». Υποστήριξε ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι «δεν έκαναν τους ελέγχους επειδή κάποιες φορές δωροδοκήθηκαν».

Τρεις αξιωματούχοι με άμεση γνώση των τελωνειακών διαδικασιών στο λιμάνι του Πειραιά δήλωσαν ότι η υπόθεση απάτης είναι «μόνο η κορυφή του παγόβουνου», επισημαίνοντας την έλλειψη αυτοματοποιημένων συστημάτων σάρωσης ικανών να ελέγχουν επαρκώς τις εισερχόμενες αποστολές. Περίπου 5,1 εκατ. κοντέινερ φθάνουν ετησίως στον Πειραιά.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι ο στόχος μας είναι κοινός και αυτός είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος», δήλωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, η οποία εποπτεύει τα τελωνεία στο λιμάνι.

Το ίδιο το λιμάνι ανήκει κατά πλειοψηφία σε θυγατρική της Cosco, του κινεζικού κρατικού ναυτιλιακού ομίλου. Η Cosco απέκτησε τα μερίδιά της το 2008, στο πλαίσιο μιας σειράς αποκρατικοποιήσεων που η Αθήνα υποχρεώθηκε να υλοποιήσει μετά το διεθνές πακέτο διάσωσης ύψους 300 δισ. ευρώ.

Η Cosco δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει «εν εξελίξει έρευνα», προσθέτοντας ωστόσο ότι «συνεχίζει να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των ελληνικών αρχών».