Κατάσχεση-μαμούθ 2.435 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες σε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, για την υποτιθέμενη εμπλοκή τους σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισάγονται δόλια από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο τέλος Ιουνίου 2025, η EPPO κατέσχεσε επίσης 2.435 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά, τα οποία περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά ποδήλατα, υφάσματα και υποδήματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ έως σήμερα στην ΕΕ.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως, η έρευνα της EPPO με την ονομασία «Καλυψώ» στοχεύει πολλά εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονται ολόκληρο το κύκλωμα των προϊόντων που εισάγονται από την Κίνα στην ΕΕ, περιλαμβανομένης της διανομής τους στα κράτη-μέλη και της πώλησης σε τελικούς καταναλωτές, ενώ αποφεύγουν τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττουν μεγάλης κλίμακας απάτη στον ΦΠΑ.

Τα δίκτυα αυτά -τα οποία ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους- εμπλέκονται επίσης σε ξέπλυμα χρήματος και στην αποστολή των κερδών πίσω στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο τέλος Ιουνίου 2025 σε τέσσερις χώρες, συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι.

Μετά τα αρχικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα Ελληνικά Τελωνεία (ΑΑΔΕ/Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ), δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορήθηκαν για επανειλημμένη ψευδή πιστοποίηση, προκαλώντας παράνομα κέρδη και ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ άνω των 871.000 ευρώ, καθώς και για συνέργεια σε τελωνειακή απάτη.

Επιπλέον, τέσσερις εκτελωνιστές κατηγορήθηκαν για επανειλημμένη τελωνειακή απάτη, επίσης με ποσά άνω των 871.000 ευρώ σε διαφυγόντες δασμούς και φόρους, καθώς και για υποκίνηση ψευδούς πιστοποίησης. Την Παρασκευή, ένας από τους εκτελωνιστές προφυλακίστηκε, ενώ τέσσερις άλλοι κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι από τον Ιούνιο.

Η συγκέντρωση περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων συνεχίζεται.

Το επιχειρηματικό μοντέλο

Τα πρώτα 500 κοντέινερ κατασχέθηκαν κατά την επιχείρηση του Ιουνίου. Άλλα 1.935, που βρίσκονταν σε διαμετακόμιση προς την ΕΕ, κατασχέθηκαν κατά την άφιξή τους στο λιμάνι του Πειραιά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 2.435 και καθιστώντας τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ έως σήμερα στην ΕΕ. Τα κοντέινερ αυτά, αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ, συνδέονται άμεσα με τους φερόμενους συμμετέχοντες στα δόλια αυτά σχήματα.

Τα 2.435 κατασχεμένα κοντέινερ βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό επιθεώρηση. Μέχρι στιγμής, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός έχει ανοιχτεί από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές, αποκαλύπτοντας σε όλα παρόμοιες δόλιες πρακτικές ψευδούς δήλωσης και υποτιμολόγησης. Το άνοιγμα και η ανάλυση του περιεχομένου τους συνιστά άνευ προηγουμένου φόρτο εργασίας για τους τελωνειακούς του Πειραιά, καθώς και κίνδυνο ασφαλείας.

Τουλάχιστον 500 κοντέινερ είναι γεμάτα με ηλεκτρικά ποδήλατα, εκ των οποίων τα 360 δεν είχαν ακόμη δηλωθεί στο τελωνείο· ωστόσο, βάσει του γνωστού τρόπου δράσης, θεωρείται βέβαιο ότι θα είχαν δηλωθεί ψευδώς και με σημαντικά χαμηλότερη αξία, ώστε να αποφευχθεί η καταβολή δασμών αντιντάμπινγκ που ισχύουν για τις εισαγωγές από την Κίνα. Κατά μέσο όρο, μόνο το 10-15% του πραγματικού αριθμού ηλεκτρικών ποδηλάτων σε ένα κοντέινερ δηλωνόταν. Η ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ μόνο από αυτά τα ποδήλατα εκτιμάται συντηρητικά σε 25 εκατ. ευρώ σε απλήρωτους τελωνειακούς δασμούς και 12,5 εκατ. ευρώ σε απώλειες ΦΠΑ.

Υπάρχουν υποψίες ότι οι εκτελωνιστές που ερευνώνται δήλωναν τον ίδιο αριθμό κοντέινερ προς εισαγωγή σε μηνιαία βάση, επί σειρά ετών.

Αντίδραση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοντρούτσα Κόβεσι:

«Άκρως οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα έχουν εξειδικευτεί σε αυτό το είδος απάτης εδώ και χρόνια. Έχουν συνηθίσει να προκαλούν τεράστιες ζημίες στα οικονομικά μας με σχεδόν μηδενικό ρίσκο. Η έρευνα Καλυψώ στέλνει σε αυτούς τους εγκληματίες ένα απλό μήνυμα: οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, δεν υπάρχουν πια ασφαλή καταφύγια για εσάς!

Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη θεαματική επιτυχία σε συστηματική δουλειά: χρειαζόμαστε αφοσιωμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και φορολογικούς ερευνητές σε ολόκληρη τη ζώνη της EPPO».

Υψηλότερη συμμόρφωση μετά την επιχείρηση

Ο δόλιος μηχανισμός λειτουργούσε για τουλάχιστον οκτώ χρόνια, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και 450 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ. Από την επιχείρηση του Ιουνίου, οι ελληνικές τελωνειακές αρχές έχουν παρατηρήσει υψηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης, με εισαγωγείς στο λιμάνι του Πειραιά να δηλώνουν παρόμοια προϊόντα σε τιμές πιο κοντά στην πραγματική τους αξία.

Η έρευνα της EPPO υποστηρίζεται από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Ελληνικής Αστυνομίας και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε στον εντοπισμό μέσω της αναλυτικής της εργασίας και των διοικητικών ερευνών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρις ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια δικαστήρια, σημειώνει η ανακοίνωση.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή σε δίκη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Ισχυρές συνεργασίες

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε:

«Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί βασικό παράγοντα στην καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και στη διασφάλιση των δημοσιονομικών εσόδων της ΕΕ και των κρατών-μελών, προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού και των πολιτών μας. Τα έσοδα -τόσο από δασμούς όσο και από ΦΠΑ σε εισαγόμενα αγαθά στο λιμάνι του Πειραιά- εμφανίζουν ήδη αύξηση, φτάνοντας τα 143 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2025 έναντι 139,9 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2024, ενώ η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών ελέγχου τελωνειακών εγγράφων ενισχύει τη διαφάνεια και επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό παράνομων και δόλιων πρακτικών».

Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Μαλλιός της Ελληνικής Αστυνομίας πρόσθεσε:

«Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει ακλόνητα προσηλωμένη στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και στην προάσπιση του κράτους δικαίου. Η παρούσα επιχείρηση αποτελεί σαφές παράδειγμα της σημασίας της διασυνοριακής συνεργασίας και της αποτελεσματικής αξιοποίησης εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της οικονομικής απάτης.

Η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της έρευνας του Ευρωπαίου Αντιπροσώπου Εισαγγελέα, μέσω, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένων ψηφιακών εγκληματολογικών αναλύσεων, της ασφαλούς διαχείρισης κρίσιμων δεδομένων και στοχευμένων κατασχέσεων μεγάλων χρηματικών ποσών, αποδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό του προσωπικού μας. Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των πολιτών της».