Φοροελαφρύνσεις: Ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις στην πλατφόρμα

Αχρείαστη είναι για περίπου 3 εκατομμύρια φορολογούμενους, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που τέθηκε χθες σε λειτουργία και μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υπολογίσουν τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι και χαμηλοσυνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ δεν έχουν κανένα όφελος από τα μέτρα της κυβέρνησης, καθώς τα εισοδήματά τους βρίσκονται κάτω από τα ισχύοντα αφορολόγητα όρια (8.636 ευρώ χωρίς παιδιά). Μεταξύ αυτών και χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες για τους οποίους ο συντελεστής 9% που ισχύει για τα εισοδήματα τους παραμένει αμετάβλητος.

Από την άλλη πλευρά, στους κερδισμένους βρίσκονται ορισμένες ομάδες αυτοαπασχολουμένων ή αγροτών νέων έως 25 ετών και αυτοαπασχολουμένων ή αγροτών πολυτέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας με ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, για τους οποίους ο συντελεστής φόρου 9% μηδενίζεται.

Πέραν των 3.000.000 μη ωφελουμένων με εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, άλλοι 1.700.000 φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα από 10.000 έως 15.000 ευρώ χωρίς τέκνα ή με 1 ή 2 τέκνα δεν αποκομίζουν παρά μικρά οφέλη από τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες, καθώς οι μειώσεις φόρου που προκύπτουν γι’ αυτούς κυμαίνονται από 20 έως και 300 ευρώ το χρόνο ή από 1,67 έως 25 ευρώ το μήνα.

Για παράδειγμα, ζευγάρι χωρίς παιδιά με ατομικά ετήσια εισοδήματα 13.200 ευρώ το χρόνο (οικογενειακό 26.400 ευρώ), έχουν ετήσιο όφελος από τις αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές 128 ευρώ (64 ευρώ ο καθένας). Δηλαδή 10,6 ευρώ το μήνα ή 0,35 λεπτά την ημέρα.

Το ίδιο ζευγάρι με τα ίδια εισοδήματα και 1 παιδί κερδίζει συνολικά 256 ευρώ (από 128 ευρώ έκαστος ) το χρόνο. Δηλαδή 21,3 ευρώ το μήνα ή 0,71 λεπτά την ημέρα.

Μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν 2 παιδιά στην οικογένεια το όφελος ανέρχεται -για τους δύο- στα 384 ευρώ ετησίως (32 ευρώ το μήνα ή 1,06 ευρώ την ημέρα).

Συνολικά οι 4.700.000 μη ωφελούμενοι ή ελάχιστα ωφελούμενοι αντιστοιχούν στο 70% του συνόλου των φορολογουμένων (6.678.421). Στις κατηγορίες αυτών των μη ωφελουμένων ή ελάχιστα ωφελουμένων φορολογουμένων περιλαμβάνονται χαμηλόμισθοι νέοι εργαζόμενοι, χαμηλοσυνταξιούχοι και άλλες πολυπληθείς κατηγορίες πολιτών με μικρά εισοδήματα στις οποίες περιλαμβάνονται και ευπαθείς ομάδες όπως οι ανάπηροι και οι άνεργοι.

Αντίθετα με τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια, οι μεγάλες φοροελαφρύνσεις αφορούν τα υψηλά εισοδήματα- και κυρίως αυτά άνω των 40.000 ευρώ -μετά και τον εμβόλιμο φορολογικό συντελεστή 39% για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση η φορολογική μεταρρύθμιση δεν περιορίζει τις εισοδηματικές ανισότητες αντίθετα τις διευρύνει, ενώ όπως σημειώνει χαριτολογώντας συνταξιούχος δάσκαλος, αφού η κυβέρνηση έκανε εφαρμογή για να μετράμε τα κέρδη από τα φορολογικά μέτρα, καιρός είναι να κάνει μια αντίστοιχη εφαρμογή για να μετράμε την αγοραστική δύναμη, να δούμε εν τέλει το ισοζύγιο μεταξύ αυξήσεων και ακρίβειας.

Για την… ιστορία να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή που παρουσίασε το ΥΠΕΘΟ υπολογίζει το ετήσιο μίσθωμα, τον φόρο για το έτος 2025, τον φόρο για το έτος 2026 την διαφορά που προκύπτει καθώς και την ποσοστιαία μείωση του φόρου.

Μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ, η οποία αναμένεται εντός του Οκτωβρίου, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη δημιουργία δεύτερης πλατφόρμας υπολογισμού οφέλους. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί αυτόματα τα στοιχεία των πολιτών από τη βάση δεδομένων της, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα.

Εν τω μεταξύ ένας από τους πιο «δύσκολους» μήνες για τους φορολογούμενους είναι ο τρέχων μήνας Οκτώβριος, καθώς «απαιτεί» φορολογικά έσοδα 6,6 δισ. ευρώ. Τον Νοέμβριο το φορολογικό φορτίο ανέρχεται σε 5,7 δισ. ευρώ και τον Δεκέμβριο 6,4 δισ. ευρώ.

Συνολικά για το 2025 προβλέπονται φορολογικά έσοδα 69,4 δισ. ευρώ.