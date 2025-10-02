Wood: Ερχονται αναβαθμίσεις για Ελλάδα και Ιταλία

Οι δείκτες οικονομικού κλίματος της Ευρωζώνης για τον Σεπτέμβριο έδειξαν ανάκαμψη της βιομηχανίας στην Κεντρική Ευρώπη, με χώρες όπως η Τσεχία και η Πολωνία να καταγράφουν βελτίωση, ενώ η Γερμανία παρέμεινε στάσιμη και η Γαλλία και η Ιταλία κινήθηκαν ήπια καλύτερα. Ωστόσο, οι καταναλωτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την οικονομία, ακόμη κι αν δηλώνουν έτοιμοι να πραγματοποιήσουν μεγάλες αγορές τους επόμενους μήνες.

Σε επίπεδο αγορών, η Wood εκτιμά ότι τα κόστη δανεισμού θα συνεχίσουν να αυξάνονται και τα spreads στην περιφέρεια θα συγκλίνουν προς τον πυρήνα. Η Ισπανία έχει ήδη αναβαθμιστεί από όλους τους μεγάλους οίκους, ενώ Ελλάδα και Ιταλία αναμένεται να δουν αναβαθμίσεις την επόμενη διετία. Αντίθετα, η Γαλλία αναμένεται να δεχθεί τουλάχιστον μία υποβάθμιση, ενώ η Γερμανία κινδυνεύει με αρνητικό outlook αν δεν βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα στην ενέργεια.

Σύμφωνα με την WOOD, η εικόνα στις επιχειρήσεις είναι μικτή: το λιανεμπόριο παρουσίασε σαφή υποχώρηση, η βιομηχανία δείχνει αύξηση προσδοκιών παραγωγής και ισχυρή τιμολογιακή ισχύ, ενώ στις υπηρεσίες οι παραγγελίες βελτιώνονται αλλά δεν επαρκούν για να μεταφραστούν σε άμεση ώθηση της οικονομίας. Το γενικό μήνυμα είναι ότι ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός γύρω στο 2%, χωρίς ενδείξεις ισχυρής αποπληθωριστικής πίεσης, αλλά ούτε και εκτόξευσης των τιμών.

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στο SAFE facility της Κομισιόν, που εισέρχεται σε φάση υλοποίησης και αρχίζει να ενισχύει την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού στην Κεντρική Ευρώπη. Η WOOD τονίζει ότι η στροφή αυτή θα μεταβάλλει σταδιακά την παραγωγική δομή της Ευρώπης, με επιπτώσεις σε κόστος υποδομών και προσωπικού.

Στις ΗΠΑ, η εικόνα είναι πιο δυναμική: το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου «τρέχει» στο 3,9% σύμφωνα με το Atlanta Fed, με την WOOD να αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της στο 2,1% για το 2025 και 2,3% για το 2026, πάνω από το consensus. Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 2,9% τον Αύγουστο, με τις πιέσεις να προέρχονται από τρόφιμα, ενέργεια και μεταφορές, αλλά η τράπεζα εκτιμά ότι θα σταθεροποιηθεί γύρω στο 3% φέτος και στο 2,5–2,8% το 2026.

Η WOOD βλέπει το Fed funds rate να υποχωρεί στο 3,75% ως το 2026, αλλά προειδοποιεί ότι η υποχώρηση μπορεί να αποδειχθεί βραδύτερη αν ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονος. Στο δημοσιονομικό πεδίο, το έλλειμμα ΗΠΑ μειώθηκε στο 6,2% του ΑΕΠ, με τα έσοδα από δασμούς να αποφέρουν περίπου 265 δισ. δολάρια ετησίως, έναντι 79 δισ. πέρυσι.

Η WOOD καταλήγει ότι η Ευρωζώνη κινείται σε τροχιά χαμηλής αλλά σταθερής ανάπτυξης (ΑΕΠ 0,9% φέτος και 1% το 2026), με πληθωρισμό στο 2%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η οικονομία των ΗΠΑ διατηρεί τον δυναμισμό της, αλλά η ανισορροπία ανάμεσα σε ισχυρή ανάπτυξη και εύθραυστη εμπιστοσύνη καταναλωτών θα συνεχίσει να καθορίζει την πορεία της νομισματικής πολιτικής.