Νέο άλμα για τα χρέη των φορολογούμενων στο κράτος

Χωρίς «φρένο» συνεχίζεται η ανοδική πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών των φορολογουμένων προς την Εφορία, εξέλιξη η οποία αποτυπώνει την αδυναμία περίπου 4 εκατομμυρίων φυσικών και νομικών προσώπων να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ) οι συνολικές οφειλές στο τέλος Ιουλίου, εκτοξεύθηκαν στα 111,829 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,558 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος Ιουλίου του 2024.

Το 23,57% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές, το οποίο αντιστοιχεί σε 26,35 δισ. ευρώ, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται ως «ανεπίδεκτες είσπραξης», δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες είναι αδύνατη η είσπραξη των χρεών, επειδή ο οφειλέτης και οι συνυπόχρεοί του δε διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και απαιτήσεών του.

Από το σύνολο των θεωρητικά εισπράξιμων χρεών (84,5 δισ. ευρώ) μόλις το 2,96% (3,31 δισ. ευρώ) είναι ρυθμισμένα.

Ο μεγαλύτερος όγκος των οφειλών προέρχεται από το 0,25% των οφειλετών. Δηλαδή μόλις 9.946 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν το 76,32% του συνολικού ποσού των οφειλών, και πάνω από 1.000.000 ευρώ έκαστος. Στον αντίποδα, πάνω από 3.600.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν ποσά μέχρι 10.000 ευρώ.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που παρουσίασε το Γ.Π.Κ.Β. δείχνουν ότι: