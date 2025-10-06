#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Παπασταύρου για GSI: Η Ελλάδα δεν εκβιάζει, μιλά θεσμικά

Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι αδιάρρηκτες και βρίσκονται υπεράνω από οποιοδήποτε έργο, διαμηνύει ο υπουργός Ενέργειας. Αναγκαία συνθήκη για να προχωρήσει το έργο να αρθούν οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητά του και να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που εκκρεμούν.

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 09:47

Το υποθαλάσσιο καλώδιο με το οποίο θα επιτευχθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου εξακολουθεί να είναι «αγκάθι» στις παραδοσιακά αδελφικές σχέσεις των δύο χωρών.

Με αφορμή αυτό, δεδομένου πως αποτελεί ένα μείζον ζήτημα της επικαιρότητας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έδωσε συνέντευξη σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open, δηλώνοντας ότι «για να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο είναι αναγκαία συνθήκη να αρθούν οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητά του και να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που εκκρεμούν».

Πιο συγκεκριμένα, αφού υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι αδιάρρηκτες, αποτελούν θεμέλιο του ελληνισμού και βρίσκονται υπεράνω από οποιοδήποτε έργο, σημείωσε ότι η πρόοδος του κολλάει σε μία διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του. Ενώ σε ερώτηση σχετικά με τοποθετήσεις περί εκβιασμού από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ ο κ. Παπασταύρου τόνισε: «Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά».

«Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα βάλει τέρμα στην απομόνωση της Κύπρου, θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας στην Κύπρο, ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 657 εκατομμύρια. Και προφανώς για να το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το θεωρεί οικονομικά βιώσιμο. Ελλάδα και Κύπρος ζήτησαν τη χρηματοδότηση αυτή, άρα και οι δύο χώρες θεωρούν ότι είναι οικονομικά βιώσιμο. Έχει κοστίσει μέχρι τώρα 300 εκατομμύρια ευρώ που έχει πληρώσει εξ ολοκλήρου ο ΑΔΜΗΕ. Για αυτό το έργο έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά. Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, ακόμα και μετά τη συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον κ. Μητσοτάκη, αμφισβητεί επί της αρχής τη βιωσιμότητα του έργου. Λες και ένας υπουργός δεσμεύεται μόνο από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει εκείνος», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ανέφερε ακόμη ότι στο επόμενο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας θα συζητήσει το θέμα με τον Κύπριο ομόλογό του.

 

