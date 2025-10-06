Αυξημένες 64,2% οι εγγραφές βιοτεχνικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη

Θετικό ήταν το ισοζύγιο των εγγράφων - διαγραφών για το κλάδο της βιοτεχνίας, το γ´ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς όπως προκύπτει, από το μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης εγγράφηκαν 197 επιχειρήσεις, ενώ σε διαγραφή προχώρησαν 100.

Την ίδια ώρα το φετινό διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, συγκρινόμενο με την αντίστοιχη περίοδο της περσινής χρονιάς εμφανίζει σημαντική αύξηση κατά 64,2% στις εγγραφές βιοτεχνικών επιχειρήσεων (πέρυσι κατά το εξεταζόμενο διάστημα έναρξη έκαναν 120 επιχειρήσεις), αλλά και αύξηση των διαγραφών κατά 7,5% (ένα χρόνο νωρίτερα το αντίστοιχο διάστημα οι διαγραφές ήταν 93).

Για μια ακόμη φορά, και στο γ ´ τρίμηνο του 2025, τόσο στις εγγραφές, όσο και στις διαγραφές υπερτερούν οι ατομικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα σε εγγραφή προχώρησαν 129 ατομικές επιχειρήσεις, επί συνόλου 197 επιχειρήσεων, και σε διαγραφή 63 ατομικές επιχειρήσεις (συνολικά 100 επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους). Από τις επιχειρήσεις που διαγράφηκαν οι 45 κατέβασαν ρολά καθώς ήταν ασύμφορες. Θα πρέπει να σημειωθεί, αναφορικά με τις ασύμφορες πως πέρυσι στο γ´ τρίμηνο του έτους ήταν 28, αριθμός μικρότερος σε σχέση με το αντίστοιχο φετινό διάστημα.

Ποια η εικόνα του εννεαμήνου για τη βιοτεχνία της Θεσσαλονίκης

Στη διάρκεια του εννεαμήνου του 2025, τη λειτουργία τους ξεκίνησαν 506 βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα στον επιχειρηματικό στίβο μπήκαν 451, κατά συνέπεια η αύξηση στο τρέχον έτος αγγίζει το 12,2%.

Στο μεταξύ άνοδο κατά 5,1% παρουσίασαν και οι διαγραφές καθώς φέτος έβαλαν τέλος στη δραστηριότητα τους 349 επιχειρήσεις, όταν ένα χρόνο νωρίτερα οι επιχειρηματίες που αποφάσισαν να τερματίσουν τη λειτουργία των βιοτεχνιών τους ήταν 332.

Τη μερίδα του λέοντος στις εγγραφές και διαγραφές κατέχουν οι ατομικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους έναρξη έκαναν 299 ατομικές επιχειρήσεις, ενώ σε διαγραφή προχώρησαν 237.

Στο μεταξύ, στο διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου ασύμφορες κρίθηκαν 123 επιχειρήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 25,5%, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2024, όποτε άγγιξαν τις 98.

Το στοιχείο αυτό μεταξύ όλων των άλλων καταδεικνύει, πως η οικονομική ασφυξία, η ακρίβεια και τα συσσωρευμένα χρέη συνεχίζουν να ταλανίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.