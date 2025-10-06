#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνάντηση Στουρνάρα με τον πρόεδρο της Bundesbank

Οι δύο κεντρικοί τραπεζίτες συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, καθώς και για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία.

Συνάντηση Στουρνάρα με τον πρόεδρο της Bundesbank

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 14:58

Ο Πρόεδρος της Deutsche Bundesbank Joachim Nagel επισκέφθηκε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Οι δύο κεντρικοί τραπεζίτες συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, καθώς και για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέες απαγορεύσεις κατά της ασφαλιστικής «Insurance JSC Dallbogg»

Πτωτικές τάσεις στα επιτόκια καταθέσεων τον Αύγουστο

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στο επίκεντρο της συνάντησης Μπρατάκου - Στουρνάρα

Ανάπτυξη 2,4% στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο