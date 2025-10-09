#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Θεοδωρικάκος: Δυναμικός πυλώνας της βιομηχανίας το ελληνικό αλουμίνιο

«Με εξαγωγές που ξεπερνούν τα 2,6 δισ. ευρώ, 80.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους και θετικό εμπορικό ισοζύγιο περίπου 900 εκατ. ευρώ, ενσαρκώνει στην πράξη την αντίληψή μας για το νέο παραγωγικό πρότυπο», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 19:58

Την έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο» εγκαινίασε σήμερα (9/10) Τάκης Θεοδωρικάκος, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της «Οικοδομής 2025», παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας και επαγγελματιών του κλάδου. Τον υποδέχθηκε στο Metropolitan Expo ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, Γιώργος Μεντζελόπουλος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης και επισκέφθηκε τα περίπτερα των επιχειρήσεων, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις νέες τεχνολογίες και το υψηλό επίπεδο παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε:

«Το ελληνικό αλουμίνιο αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας. Με εξαγωγές που ξεπερνούν τα 2,6 δισ. ευρώ, 80.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους και θετικό εμπορικό ισοζύγιο περίπου 900 εκατ. ευρώ, ενσαρκώνει στην πράξη την αντίληψή μας για το νέο παραγωγικό πρότυπο.

Αποτελεί παράδειγμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η ελληνική βιομηχανία έχει τη γνώση, την εμπειρία και τη δύναμη να δημιουργεί ποιοτικά προϊόντα που ξεχωρίζουν διεθνώς. Αυτή είναι η παραγωγική Ελλάδα που δημιουργούμε: η Ελλάδα που παράγει, που εξάγει, που καινοτομεί».

 

