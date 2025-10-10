Θεοδωρικάκος: Στα σκαριά μία ΑΑΔΕ για καταναλωτές και αγορά

«Γνωρίζουμε ότι το μακροπρόθεσμο συμφέρον της κοινωνίας είναι να υπάρχει ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός, με όσο το δυνατόν μικρότερες κρατικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να τον αλλοιώσουν», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (10/10) σε στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε εκτενώς στη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, σημειώνοντας ότι θα είναι στα πρότυπα της ΑΑΔΕ, με πλήρη διοικητική και λειτουργική αυτονομία από την κυβέρνηση. Για να συμπληρώσει:

«Μέσα σε ένα χαοτικό επικοινωνιακό περιβάλλον, όπου έχουν παγιωθεί απίστευτα στερεότυπα, επιχειρούμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που θα συνδυάζει τη λειτουργία του ανταγωνισμού με την κοινωνική προστασία και συνοχή. Τις τελευταίες εβδομάδες βίωσα μια πραγματικότητα όπου μεγάλο μέρος της κοινωνίας φαίνεται να αναζητά κάποιον που θα "επιβάλει" αυτό που η ίδια θεωρεί σωστό -ζητώντας από το κράτος και την κυβέρνηση να το επιβάλουν-, παραβλέποντας όμως τον ρόλο της ίδιας της κοινωνίας στο να δίνει λύσεις».

Ο υπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση επιχειρεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. «Με τη νέα μεταρρύθμιση, εκχωρούμε τη μέγιστη εξουσία στην αγορά σε μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία λειτουργεί αυτόνομα, με σταθερή πορεία ανεξάρτητη από τις κυβερνήσεις. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή θεσμική αλλαγή. Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, συμμετέχοντας με εποικοδομητικές θέσεις και προτάσεις, ώστε να διαμορφώσουμε μια εθνική στρατηγική σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα», είπε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η νέα αρχή θα διαθέτει διοικητή, τρεις υποδιοικητές και διευρυμένες αρμοδιότητες. Η ΔΙΜΕΑ θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του ελεγκτικού πλαισίου, ενώ ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενσωματωθεί στη νέα δομή, διατηρώντας την ανεξαρτησία του αλλά με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες. Σύμφωνα με τον υπουργό, «ενοποιούμε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε μια ισχυρή, θεσμικά θωρακισμένη αρχή. Θέλουμε πραγματική εποπτεία της αγοράς, χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις».

Πέρα από τη θεσμική μεταρρύθμιση, ο κ. Θεοδωρικάκος έστρεψε την προσοχή σε ένα βαθύτερο παραγωγικό έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας. «Ανακαλύψαμε ότι έχουμε χάσει ολόκληρους παραγωγικούς τομείς. Στο μοσχαρίσιο κρέας, για παράδειγμα, δεν παράγουμε ούτε το 20% της ζήτησης. Πώς μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα πίεσης σε αυτόν τον τομέα;», σημείωσε συνδέοντας την ακρίβεια με την έλλειψη αυτάρκειας και την εξάρτηση από εισαγωγές.

Η απάντηση, όπως είπε, βρίσκεται σε έναν παραγωγικό μετασχηματισμό και σε ένα νέο επενδυτικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την ποιοτική παραγωγή. Παράλληλα, ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, που έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, θεσπίζει κανόνες για εκπτώσεις, διαφάνεια τιμών και δίκαιο ανταγωνισμό, με συνεχείς ελέγχους για την εφαρμογή τους.

Ο υπουργός συνέδεσε την οικονομική ανασφάλεια με την πολιτική αποστασιοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι η ενημέρωση του πολίτη αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής σταθερότητας. «Ο ενημερωμένος καταναλωτής δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση για να υπάρχει σταθερότητα στην κοινωνία και στον ανταγωνισμό», ανέφερε.