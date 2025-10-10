#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ενισχυμένες κατά 20,7% οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο 9μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 200.034 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 190.692 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 12:52

Αύξηση 20,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.642 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 17.935 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (μείωση 5,6% είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 13.412 έναντι 10.357 που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 29,5%.

Στο 9μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 200.034 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 190.692 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9% (αύξηση 3,6% είχε σημειωθεί το 9μηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 121.237 έναντι 116.756 που κυκλοφόρησαν το 9μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,8%.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν 7.172 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 7.865 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 8,8% (αύξηση 37,7% είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 6.905 έναντι 7.580 που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 8,9%.

Το 9μηνο, κυκλοφόρησαν 68.671 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 66.281 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6% (αύξηση 19,6% είχε σημειωθεί το 9μηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 65.739 έναντι 63.119 που κυκλοφόρησαν το 9μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%.

*Δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό. 

