Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς δράσης-Παρουσίαση βιβλίου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων διεθνούς δράσης και ηγετικής παρουσίας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) πραγματοποίησε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά την επίσημη παρουσίαση της 3ης έκδοσης του διεθνώς αναγνωρισμένου βιβλίου “Practical Sustainability Strategies: How to Gain a Competitive Advantage” του Νίκου Αυλώνα Προέδρου και Ιδρυτή του CSE. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τον κορυφαίο εκδοτικό οίκο Wiley στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως.

Η εκδήλωση αποτέλεσε διπλή γιορτή: την παρουσίαση της νέας έκδοσης ενός βιβλίου-αναφοράς για τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης και τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών επιδραστικής παρουσίας του CSE στην παγκόσμια κοινότητα της Bιώσιμης Ανάπτυξης, με σημαντικό αποτύπωμα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Από την ίδρυσή του το 2005, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των κριτηρίων ESG, υποστηρίζει η σχετική ανακοίνωση.

Με έργα σε 30 χώρες και 5 ηπείρους, το CSE:

Έχει εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει πάνω από 10.000 επαγγελματίες σε θέματα ESG και βιωσιμότητας σε 90 χώρες

σε θέματα ESG και βιωσιμότητας σε 90 χώρες Συνεργάζεται με 150+ κορυφαίους οργανισμούς και εταιρείες που αντιπροσωπεύουν το 15% του Παγκόσμιου ΑΕΠ,

Έχει αναπτύξει στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης για φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Oracle, η NASA και η κυβέρνηση του Dubai.

Κατά την ομιλία του, ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος και Ιδρυτής του CSE, υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής προσέγγισης στη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν είναι πολυτέλεια· είναι εργαλείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και δημιουργίας αξίας, όταν υλοποιείται με στρατηγική και συνέπεια. Η νέα έκδοση του Βιβλίου μου περιγράφει αναλυτικά τις πρακτικές και εργαλεία που εφαρμόσαμε μέσα από το CSE με επιτυχία τα τελευταία 20 χρόνια»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν σημαντικοί εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό, θεσμικό και ακαδημαϊκό χώρο όπως οι:

Βασίλης Ξυπολυτάς , Δήμαρχος Κηφισιάς, που μίλησε για τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας του Δήμου και τη συνεργασία του με το CSE.

, Δήμαρχος Κηφισιάς, που μίλησε για τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας του Δήμου και τη συνεργασία του με το CSE. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης και του κοινωνικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.

Δηλώσεις και σχόλια για την παρουσίαση του νέου Βιβλίου και ρόλου του CSE στην Βιώσιμη Ανάπτυξη έκαναν οι

Ζαχαρίας Ραγκούσης , CEO της Pfizer Ελλάς, ο οποίος ανέδειξε τη σύνδεση καινοτομίας και υπεύθυνης ανάπτυξης όπως και την συμβολή του Προέδρου του CSE στις στρατηγικές Βιώσιμες Ανάπτυξης

, CEO της Pfizer Ελλάς, ο οποίος ανέδειξε τη σύνδεση καινοτομίας και υπεύθυνης ανάπτυξης όπως και την συμβολή του Προέδρου του CSE στις στρατηγικές Βιώσιμες Ανάπτυξης Καθ. Eric Soderquist , Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – επικεφαλής του International MBA.

, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – επικεφαλής του International MBA. Χρήστος Καραπιπέρης , πρώην Κυβερνήτης της AHEPA Hellas.

, πρώην Κυβερνήτης της AHEPA Hellas. Δημήτρης Ευσταθιάδης , Υπεύθυνος ΕΚΕ της Σκλαβενίτης.

, Υπεύθυνος ΕΚΕ της Σκλαβενίτης. Μιχάλης Φιλιππίδης , Διευθυντής ΕΚΕ της ΙΟΝ.

, Διευθυντής ΕΚΕ της ΙΟΝ. Michael Sheridan, Καθηγητής Βιώσιμης Ανάπτυξης στο State University of New York (SUNY) New Paltz.

Τον συντονισμό είχε ο Νικόλας Βαφειάδης, δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, ο οποίος υπογράμμισε τη διεθνή επιτυχία του βιβλίου που πλέον θεωρείται διεθνώς Best Seller και τη συμβολή του CSE στην ενδυνάμωση στελεχών και οργανισμών για τα τελευταία 20 χρόνια.