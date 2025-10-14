#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κλείνει μέχρι νεωτέρας η διώρυγα της Κορίνθου

Σταματά η διέλευση των πλοίων από τη διώρυγα λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου.

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 09:14

Διακόπτεται από σήμερα 14 Οκτωβρίου και μέχρι νεωτέρας, η διέλευση των πλοίων από τη Διώρυγα της Κορίνθου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο τεχνικών παρεμβάσεων που κρίθηκαν απαραίτητες και πρόκειται για την τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Επικεφαλής της διοίκησης στην Α.Ε Διώρυγα είναι ο Βασίλης Νανόπουλος, τέως δήμαρχος Κορινθίων. Το έργο στα πρανή, έχει αναλάβει ο όμιλος Άκτωρ. Ο προϋπολογισμός είναι στα 34 εκατ. ευρώ.

