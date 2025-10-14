#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μια πρωτοφανής δικαστική εξέλιξη σημειώθηκε στο Λονδίνο, καθώς δικαστής πρότεινε οι δικηγόροι της Ελλάδας να εκπροσωπήσουν και τις δύο πλευρές στη διαμάχη με τους επενδυτές ελληνικών ομολόγων.

Αναπάντεχη τροπή στην κόντρα Ελλάδας-επενδυτών για τα warrants

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 16:21

H νομική διαμάχη μεταξύ της Ελλάδας και ομάδας διεθνών επενδυτών σχετικά με τίτλους που εξέδωσε η χώρα εν μέσω της κρίσης χρέους πήρε νέα απρόσμενη τροπή, αφού Βρετανός δικαστής υπέδειξε ότι οι δικηγόροι της ελληνικής κυβέρνησης θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν και τις δύο πλευρές της υπόθεσης.

Καθώς οι δικηγόροι των επενδυτών και του διαχειριστή απείχαν από τη διαδικασία, δεδομένου ότι καμία πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει το κόστος, ο δικαστής Ρόμπιν Νόουλς δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή ότι το δικαστήριο εξακολουθεί να θέλει να ακούσει και τις δύο πλευρές.

Μία πιθανότητα, είπε, θα ήταν οι νομικοί σύμβουλοι της Ελλάδας, η δικηγορική εταιρεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, να αναθέσουν σε συνήγορο να «εκπροσωπήσει την άλλη πλευρά», «κατά το καλύτερο δυνατόν».

Η πρόταση του δικαστή είναι ασυνήθιστη και αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια υπόθεση που κάθε άλλο παρά απλή είναι, σημειώνει το Bloomberg.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν η νομική εταιρεία White & Case έστειλε επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση εκ μέρους ομάδας επενδυτών που αμφισβητούσαν την απόφασή της να εξαγοράσει πρόωρα τα συνδεδεμένα με το ΑΕΠ  ομόλογα (GDP-linked warrants) που λήγουν το 2042, μια κίνηση που θα μπορούσε να εξοικονομήσει για τη χώρα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Τα warrants είχαν σχεδιαστεί ως κίνητρο για τους πιστωτές κατά τις αναδιαρθρώσεις κρατικού χρέους, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.

Παρά τις αντιδράσεις, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε με τη συναλλαγή και έφερε το ζήτημα στο δικαστήριο, ζητώντας από δικαστή να αποφανθεί εάν η ενέργεια ήταν έγκυρη και αν η τιμή που καταβλήθηκε ήταν σωστή.

Όμως στις αρχές Οκτωβρίου, η Wilmington Trust, διαχειριστής των τίτλων και νομικός αντιπρόσωπος των επενδυτών, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα δεν ήταν πλέον πρόθυμη να τη χρηματοδοτήσει ή να την αποζημιώσει. Δεδομένης της έλλειψης χρηματοδότησης, οι δικηγόροι της Wilmington, η Allen & Overy Shearman Sterling LLP, αποχώρησαν από την υπόθεση.

Στο μεταξύ, οι κάτοχοι των warrants που εκπροσωπούνται από τη White & Case, ομάδα που ελέγχει περίπου το 30% των τίτλων, δεν είναι ενεργοί διάδικοι στη διαδικασία. Η ομάδα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα, τις εταιρείες VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock Limited και Karrick Limited.

Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τη Wilmington Trust ή να συμμετάσχει στις διαδικασίες, όπως προκύπτει από τα έγγραφα του δικαστηρίου.

Από την πλευρά της, η Ελλάδα δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να εξετάσει την πρόταση του δικαστή Νόουλς. «Θα το εξετάσουμε σίγουρα και θα σκεφτούμε τι μπορεί να είναι εφικτό και αν είναι κατάλληλο», δήλωσε ο δικηγόρος της Ελλάδας, Σαμ Ο'Λίρι.

