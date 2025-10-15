Ποιες ειδικότητες εξαιρούνται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Περισσότεροι από 300.000 εργαζόμενοι σε τουλάχιστον 50.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων καθώς και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό, εντάσσονται από τις 3 Νοεμβρίου, υποχρεωτικά στην διαδικασία χρήσης Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Το υπουργείο Εργασίας, με ερμηνευτική εγκύκλιο που υπογράφει ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης, ξεκαθαρίζει το τοπίο για συνολικά 1,9 εκατ. εργαζόμενους σε 265.000 επιχειρήσεις, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου που έχει αλλάξει το τοπίο στις εργασιακές σχέσεις.

Σε όλο αυτό το διάστημα, δεν έλλειψαν βέβαια και ζητήματα προβληματικής χρήσης της Κάρτας, κατά κύριο λόγο το πρώτο διάστημα εφαρμογή της, κυρίως δε στον τουρισμό και την εστίαση, τα οποία επιδεινώθηκαν εξαιτίας των μεγάλων κενών που υπάρχουν σε θέσεις καίριας σημασίας στους συγκεκριμένους κλάδους. Τα οποία, έπρεπε να καλυφθούν με επιπλέον εργασία, των ήδη απασχολούμενων, αφού δεν υπήρχαν εργατικά χέρια να καλύψουν τις ανάγκες.

Αν και σε πολλές περιπτώσεις, η Ψηφιακή Κάρτα λειτούργησε ως «φρένο» σε φαινόμενα καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων, υπήρξαν και επιχειρήσεις που λόγω των κενών θέσεων εργασίας, της έλλειψης τεχνικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης ή και λογιστικής υποστήριξης, θεώρησαν ότι η εφαρμογή της Κάρτας έχει φέρει πρόσθετα γραφειοκρατικά ή τεχνικά εμπόδια στην άμεση κάλυψη αναγκών προσωπικού.

Όμως, κατά γενική ομολογία των θεσμικών εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων, το μέτρο λειτουργεί υπέρ της διαφάνειας στην αγορά. Καταγράφεται άλλωστε, επίσημα, κατακόρυφη αύξηση της δηλωμένης εργασίας, βελτίωση της διαφάνειας στις υπερωρίες και σαφής ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζόμενων και των εσόδων του δημοσίου.

Στοιχεία χαρακτηριστικά και συνάμα ενδεικτικά του μεγέθους της παραβατικότητας που υπάρχει, καθώς με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της, εκτινάχθηκαν.

Να σημειωθεί ότι η μέτρηση του πραγματικού χρόνου εργασίας, ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (ΨΚΕ) ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022 από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τις τράπεζες, ενώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους, εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις επιχειρήσεις του τουρισμού και επισιτισμού.

Μάλιστα, από την αρχή του έτους, οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 1,8 εκατομμύρια ώρες, με τεράστια άνοδο στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού. Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στο λιανεμπόριο και τη βιομηχανία, γεγονός που δείχνει ότι οι εργοδότες συμμορφώνονται σταδιακά και ότι η αδήλωτη εργασία περιορίζεται αισθητά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το επτάμηνο Ιανουάριος - Ιούλιος του 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της ΨΚΕ εμφανίζονται κατά 80% αυξημένες σε σχέση με το ανάλογο επτάμηνο του 2024. Στην ΨΚΕ έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες εντός του 2025, ενώ βρισκόμαστε ήδη 1,5 εκατ. ώρες πάνω σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2024.

Όσον αφορά το μήνα Ιούλιο συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες εμφανίζονται κατά 76% αυξημένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται και πάλι στον κλάδο του Τουρισμού τόσο σε 7μηνιαία (+728%) όσο και σε μηνιαία βάση (+541%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της Εστίασης με αύξηση +301% σε 7μηνιαία βάση και +154% σε μηνιαία βάση.

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και τους υπόλοιπους μεγάλους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην ΨΚΕ. Συγκεκριμένα στο Λιανεμπόριο 105% σε 7μηνιαία βάση και περίπου 89% σε μηνιαία και στη Βιομηχανία 65% σε 7μηνιαία και 25% σε μηνιαία βάση.

Μετά τις 3 Νοεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσουν εκτεταμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις των νέων κλάδων που εντάσσονται στην Ψηφιακή Κάρτα. Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και συχνοί, με αιχμή του δόρατος την περίοδο των εορτών, όπου παρατηρείται έντονη εποχική απασχόληση.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις είναι τσουχτερά και κυμαίνονται από 2.000 έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του 2026, θα τεθεί σε εφαρμογή η επόμενη φάση της ΨΚΕ που θα αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών — έναν ευρύ τομέα που περιλαμβάνει από λογιστικά και συμβουλευτικά γραφεία μέχρι εταιρείες καθαρισμού και εξυπηρέτησης πελατών.

Να σημειωθεί ότι, με το εργασιακό νομοσχέδιο, που ψηφίζεται εν μέσω πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης, από την ολομέλεια της Βουλής, προβλέπονται σημαντικές αλλαγές ως προς το σκέλος λειτουργίας της Ψηφιακής Κάρτας, με δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης μέχρι 120 λεπτά ημερησίως, αλλά και χρόνο προετοιμασίας των εργαζομένων έως 30 λεπτά.

Παράλληλα προβλέπεται το δικαίωμα καταγραφής έως τριών «μονών» χτυπημάτων ανά μήνα για κάθε εργαζόμενο που κάνει χρήση της ΨΚΕ και λόγω αμέλειας δεν ήταν συνεπής στην καταγραφή του ωραρίου. Στόχος είναι, η διασφάλιση της ενιαίας και ορθής εφαρμογής του μέτρου από τα ελεγκτικά όργανα και η περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας.

Τι προβλέπει η Εγκύκλιος

1. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στους κλάδους της Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων, όταν παρέχουν σταθερά την εργασία τους εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης/εργοδότη ή σε χώρο που έχει διατεθεί για αποκλειστική χρήση από αυτήν, τότε είναι υποχρεωμένοι να σημαίνουν κάρτα στον τόπο όπου σταθερά παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Προσωπικό όμως, κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων όπως:

ηλεκτροτεχνικοί δικτύων,

οδηγοί – μηχανοδηγοί χειριστές,

χειριστές Μηχανημάτων Έργου,

τεχνικοί ασφαλείας,

επισκοπητές,

τοπογράφοι,

συντηρητές εγκαταστάσεων,

εργαζόμενοι αποκατάστασης βλαβών,

χειριστές επιτηρητές,

επιβλέποντες μηχανικοί κ.λπ.

που λόγω της φύσης του αντικειμένου της εργασίας δεν έχει σταθερό τόπο παροχής της, αλλά απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας να μετακινείται τακτικά από τον έναν τόπο, στον άλλον κατά την διάρκεια της ημέρας, από ημέρα σε ημέρα ή σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός της εβδομάδας, δεν θα έχουν υποχρέωση για σήμανση της ψηφιακής κάρτας κατά τις ημέρες που εργάζονται εκτός του σταθερού τόπου εργασίας.

Το ωράριο εργασίας για τις συγκεκριμένες ημέρες, θα είναι αυτό που θα δηλώνεται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι διατηρείται στο ακέραιο η υποχρέωση σήμανσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τους εν λόγω εργαζόμενους, όταν αυτοί εργάζονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

2. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων, είναι υποχρεωμένοι να σημαίνουν κάρτα στον τόπο όπου σταθερά παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Πέραν, ωστόσο, των ως άνω εργαζομένων, στους συγκεκριμένους κλάδους δραστηριοποιούνται και εργαζόμενοι που η φύση της εργασίας τους χαρακτηρίζεται από συχνές μετακινήσεις εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, όπως π.χ. περιοδεύοντες πωλητές και εμπορικοί αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι που επισκέπτονται τους πελάτες του εργοδότη τους, διαφημιστές κ.λπ., όπου η φύση της εργασίας τους είναι τέτοια που αφενός μεν δεν ξεκινά ή/και δεν ολοκληρώνεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης (φυσικό κατάστημα ή έδρα της επιχείρησης) και αφετέρου περιλαμβάνει τακτικές (πολλές φορές και καθημερινές) μετακινήσεις σε πελάτες, αποθήκες, σημεία διανομής.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, δεν θα υπάρχει υποχρέωση για σήμανση της ψηφιακής κάρτας κατά τις ημέρες που εργάζονται εκτός του σταθερού τόπου παροχής εργασίας της επιχείρησης.

3. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων

Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων είναι υποχρεωμένοι να σημαίνουν κάρτα στον τόπο όπου σταθερά παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ωστόχο, εργαζόμενοι οι οποίοι λόγω της φύσης του αντικειμένου εργασίας τους είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται τακτικά και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, όπως υπεύθυνοι σχέσης πελατείας (relationship managers), ασφαλιστικοί πράκτορες, συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων κ.λπ. δεν θα έχουν υποχρέωση για σήμανση της ψηφιακής κάρτας κατά τις ημέρες που εργάζονται εκτός του σταθερού τόπου παροχής εργασίας.

Επίσης, γιατροί εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς φορείς που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στους ως άνω κλάδους, εξαιρούνται από την υποχρέωση σήμανσης της ψηφιακής κάρτας.

4. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στους κλάδους των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων

Όσοι έχουν σύμβαση ή ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, όταν παρέχουν σταθερά την εργασία τους εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης είναι υποχρεωμένοι να σημαίνουν κάρτα στον τόπο όπου σταθερά παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Ειδικότητες όμως όπως ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί (tour leaders), οι εργαζόμενοι στον κλάδο ενοικίασης και εκμίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων κ.λπ. οι οποίοι βάσει της φύσης του αντικειμένου εργασίας τους, είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται τακτικά από τον έναν τόπο παροχής εργασίας στον άλλο, κατά την διάρκεια της ημέρας, πολλές φορές και εκτός Ελλάδος, δεν θα έχουν υποχρέωση για σήμανση της ψηφιακής κάρτας κατά τις ημέρες που εργάζονται εκτός του σταθερού τόπου παροχής εργασίας της επιχείρησης.