Κινητοποίηση από το Δημόσιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές

Ένα ακόμα …ψηφιακό βήμα στην κατεύθυνση αξιοποίησης από το Δημόσιο περίπου 7.000 σχολαζουσών κληρονομιών, επιχειρούν τα συναρμόδια υπουργεία, μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών με το Περιουσιολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, θα έχουν πλέον πρόσβαση στα στοιχεία ακινήτων φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει και δεν έχουν κληρονόμους. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται ο εντοπισμός ακινήτων από σχολάζουσες ή υπό εκκαθάριση κληρονομιές, αλλά και η υποβολή στοιχείων από τους εκτελεστές διαθηκών και τους εκκαθαριστές.

Μέσω της διασύνδεσης με το Περιουσιολόγιο, επιταχύνεται η διαδικασία εκκαθάρισης, περιορίζονται οι καθυστερήσεις και καθίσταται πιο εύκολη η αξιοποίηση των ακινήτων. Οι εκκαθαριστές θα έχουν πλέον πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία για να υποβάλουν δηλώσεις, να καταγράψουν και να εκκαθαρίσουν την περιουσία με τρόπο διαφανή και πιο αποδοτικό. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να εντοπίζουν τα ακίνητα που ανήκουν σε κατάσταση εκκαθάρισης ή σχολάζουσες κληρονομιές.

Διαδικτυακή υπηρεσία

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τίθεται σε λειτουργία διαδικτυακή υπηρεσία που συνδέει το Πληροφοριακό Σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το Περιουσιολόγιο προκειμένου να παρέχονται στοιχεία ακινήτων φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει.

Ο σκοπός της υπηρεσίας είναι:

*Να επιτρέψει στους εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών τα στοιχεία των ακινήτων που ανήκουν σε κληρονομιές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών, καθώς και σε περιπτώσεις κληρονομιών χωρίς κληρονόμους.

*Να δώσει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να διασταυρώνουν και να εξακριβώνουν τα ακίνητα που ανήκουν σε τέτοιες υπό εκκαθάριση ή σχολάζουσες κληρονομιές.

Το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεούται να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα, την παρακολούθηση προσβάσεων, και τη χρήση των δεδομένων αποκλειστικά για τον καθορισμένο σκοπό. Η διάθεση των στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Το νομοσχέδιο

Παράλληλα με τη διασύνδεση των …βάσεων με τα στοιχεία, το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί για δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για την ψηφιακή χαρτογράφηση όλων των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών. Πρακτικά θα δημιουργηθεί ένα Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και μια Πλατφόρμα Σχολαζουσών Κληρονομιών που θα διασυνδεθούν με τα Μητρώα του Δημοσίου. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί ένα ίδρυμα ειδικού σκοπού το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση όλων των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών.

Με το δημόσιο να μη γνωρίζει ακόμα ποια είναι η οικονομική αξία των εκκρεμών κληρονομιών, πόσα και ποια ακίνητα παραμένουν ανεκμετάλλευτα ή απαξιώνονται, τίθενται οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση τους. Την τελευταία πενταετία εκκαθαρίστηκαν μόλις 100 ακίνητα από σχολάζουσες κληρονομιές, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Βασικός στόχος για το Δημόσιο είναι αφού αποκτήσει ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις σχολάζουσες κληρονομιές, να προχωρήσει στην πλήρη αξιοποίηση τους για στεγαστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.