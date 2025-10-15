Η στρατηγική ΟΠΑΠ για την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού

Το παιχνίδι είναι χαρά και διασκέδαση, όμως τα όρια είναι αυτά που το καθιστούν υπεύθυνο και η υπευθυνότητα είναι υπόθεση όλων μας. Αυτά ήταν μερικά από τα μηνύματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, η οποία διοργανώθηκε από τον ΟΠAΠ, μέλος της Allwyn και έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το «παρών» στην ημερίδα έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτείας και των Αρχών, εκπρόσωποι φορέων, οργανισμών, ειδικοί, αλλά και στελέχη του Ομίλου ΟΠAΠ, οι οποίοι συζήτησαν για μια σειρά από θέματα, στα οποία περιλαμβάνονταν οι παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, οι προκλήσεις, οι προοπτικές του υπεύθυνου παιχνιδιού, αλλά και η προστασία των παικτών. Συγχρόνως, παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η Μαρία Μπεκατώρου.

Οι δράσεις του ΟΠAΠ για την προστασία των παικτών

«Το υπεύθυνο παιχνίδι είναι στην καρδιά των δραστηριοτήτων του ΟΠAΠ. Ως ηγετική εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών έχουμε τοποθετήσει την προστασία των παικτών και την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού στον πυρήνα της στρατηγικής μας.

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που προσφέρει στους πελάτες μας μια δίκαιη, αξιόπιστη και ασφαλή εμπειρία παιχνιδιού. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζουμε στην προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, διασφαλίζοντας ότι το παιχνίδι παραμένει μια θετική εμπειρία. Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην ενημέρωση και την εκπαίδευση τόσο των παικτών όσο και του ευρύτερου κοινού μέσα από ολοκληρωμένες εκστρατείες που έχουν στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου», τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, Νάνση Βέρρα.

«Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι με κατάλληλα μέσα, ώστε να αναγνωρίζουν σημάδια προβληματικής συμπεριφοράς και να καθοδηγούν τους παίκτες προς τις κατάλληλες δομές στήριξης, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ακόμη, καινοτομούμε αξιοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για την ανίχνευση των προβληματικών συμπεριφορών και την άμεση λήψη δράσης όταν αυτό απαιτείται», συμπλήρωσε η ίδια.

Με τη σειρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας στο πλαίσιο της δικής του τοποθέτησης σχολίασε την επιχειρηματική συνένωση Allwyn και ΟΠAΠ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η εκδήλωση «πραγματοποιείται σε εξαιρετικά θετική συγκυρία, καθώς πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνένωση του ΟΠAΠ με τον διεθνή όμιλο Allwyn. Μια εξέλιξη που αποτελεί ισχυρή ένδειξη εξωστρέφειας, ωριμότητας και αναπτυξιακής δυναμικής του ΟΠΑΠ. Ταυτοχρόνως, η στρατηγική αυτή κίνηση στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις οικονομικές δυνατότητες και προοπτικές της χώρας μας και είναι ενδεικτική των σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Ελλάδα ως ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια δύσκολη συγκυρία στο οικονομικό περιβάλλον διεθνώς».

Έπειτα τον λόγο πήρε ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη η ενασχόληση με το παιχνίδι να μην γίνεται σε βάρος των παικτών και των οικογενειών τους.

Ποιες θα είναι οι επόμενες δράσεις της ΕΕΕΠ

Μιλώντας στο πλαίσιο του πάνελ με θέμα «Αρχές & Εποπτεία: Προκλήσεις και Προοπτικές στο Υπεύθυνο Παιχνίδι», ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ ), Αντώνης Βαρθολομαίος, δήλωσε ότι στόχος της ΕΕΕΠ είναι να βάλει τα όρια στην αγορά, έτσι ώστε μέσα από ένα πλαίσιο νόμου, οδηγιών, αρχών και δράσεων, να μπορέσει όλο το κοινό, το οποίο ασχολείται με τα παίγνια να γνωρίζει τα όρια του.

«Βασική μας δουλειά είναι να προσπαθούμε συνεχώς, όχι απαραίτητα να αυστηροποιούμε τους νόμους, αλλά να γινόμαστε πιο σύγχρονοι και να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Άρα λοιπόν αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και φυσικά παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και της κοινωνίας να επεμβαίνουμε και να αυστηροποιούμε όπου και όπως πρέπει τους νόμους», ξεκαθάρισε ο κ. Βαρθολομαίος.

Όσον αφορά τις δράσεις που βρίσκονται στα «σκαριά», ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ αποκάλυψε πως «στην Επιτροπή υπάρχουν δεκάδες δράσεις που αφορούν το υπεύθυνο παιχνίδι, τον παράνομο τζόγο και τον εθισμό. Υπάρχει μια τεράστια τεχνογνωσία στα στελέχη. Στόχος μου είναι να επιταχύνω αυτές τις δράσεις και να μπούμε πολύ δυναμικά στην κοινωνία και να παρέμβουμε πραγματικά σε έναν πολύ δύσκολο τομέα».

Έπειτα ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε σε δύο συγκεκριμένες. Η πρώτη σύμφωνα με τον ίδιο αφορά μια πολύ μεγάλη δράση που προετοιμάζεται για τα σχολεία, και συγκεκριμένα τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια, η οποία έχει ως στόχο την προώθηση προγραμμάτων γύρω από το φαινόμενο του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια.

Από την άλλη, η δεύτερη δράση, όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ, έχει να κάνει με ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου μελετάται η συμπεριφορά των παικτών, με στόχο να εντοπιστούν οι τάσεις που οδηγούν σε προβληματική συμπεριφορά.

«Μελετούμε πιλοτικά τη συμπεριφορά 135.000 παικτών, μέσα στα συστήματα που έχει η Επιτροπή, τα τελευταία δύο χρόνια. Εκεί λοιπόν εντοπίζουμε μέσα σε αυτό το δείγμα πως αναπτύσσονται οι τάσεις για να μπει κάποιος στον προθάλαμο του εθισμού», εξήγησε ο κ. Βαρθολομαίος.

Στη συνέχεια, μέσα από την μαγνητοσκοπημένη παρέμβαση του ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Λοταριών (WLA) Andreas Kötter, τόνισε ότι «θέλουμε να βοηθήσουμε τα μέλη μας να προωθήσουν την κουλτούρα του υπεύθυνου παιχνιδιού γιατί το υπεύθυνο παιχνίδι δεν είναι μόνο μια από τις προτεραιότητες μας, αλλά το θεμέλιο της εμπιστοσύνης στη βιομηχανία μας».

«Το υπεύθυνο παιχνίδι είναι κομμάτι του DNA των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοτταριών», υπογράμμισε από την πλευρά του από το βήμα του συνεδρίου ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοτταριών, Piet Van Baeveghem.

Η στρατηγική της Stoiximan για το υπεύθυνο παιχνίδι

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του πάνελ με θέμα «Διεθνείς Βέλτιστες Πρακτικές στον Κλάδο των Τυχερών Παιγνίων: Από τη Θεωρία στην Πράξη», ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, ανέλυσε την στρατηγική της εταιρείας για την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού.

« Για όλους εμάς στη Stoiximan το υπεύθυνο παιχνίδι δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, είναι μέρος του ποιοι είμαστε. Είναι πραγματικά ένα κομμάτι της λειτουργίας μας. Η υπευθυνότητα ξεκινά από τη διαφάνεια. Θέλουμε το παιχνίδι να είναι καθαρό. Θέλουμε να προσφέρουμε εμπειρίες ψυχαγωγίας για τους παίκτες μας, έτσι λοιπόν όταν ένας παίχτης γραφτεί στην πλατφόρμα μας υποχρεούται να βάλει κάποια όρια», δήλωσε ο κ. Φλίγκος, ενώ εξήγησε τα όρια αφορούν τη χρονική διάρκεια του παιχνιδιού, τις καταθέσεις και ένα loss limit.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan υπογράμμισε ότι οι παίκτες έχουν τον έλεγχο καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην πλατφόρμα της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος μίλησε για την πλατφόρμα αυτοαποκλεισμού της εταιρείας. Όπως είπε «δίνουμε τη δυνατότητα με τρία κλικς μέσα κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα αυτοαποκλεισμού, όπου μπορεί να αποκλειστεί από 24 ώρες έως και επ’ αορίστου».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Φλίγκο πέρυσι η εταιρεία η εταιρεία πραγματοποίησε μια καινοτομία, καταφέρνοντας να κάνει πιο εύχρηστη την πλατφόρμα. «Είδαμε μια μεγάλη διαφορά. Είδαμε ότι αυξήθηκε ο αυτοαποκλεισμός των παικτών κατά 14%, άρα είναι κάτι που βοήθησε αρκετά. Παρόλα αυτά μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Σκοπός μας είναι το 2026 η πρόσβαση να γίνεται με δύο κλικ, αντί για τρία κλικ», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι inspirational speaker της ημερίδας ήταν ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και προπονητής, Παναγιώτης Γιαννάκης, o οποίος μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους τις εμπειρίες από την καριέρα του, ενώ όπως επισήμανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του «η υπευθυνότητα σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις καλός επαγγελματίας».

Το πρόβλημα του παράνομου στοιχηματισμού

Κλείνοντας τις εργασίες της ημερίδας, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠAΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, υπογράμμισε ότι «το υπεύθυνο παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα κανονισμών ή ρυθμιστικών νομοθεσιών. Το υπεύθυνο παιχνίδι είναι θέμα αξιών, είναι θέμα σεβασμού στον άνθρωπο, είναι θέμα κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης. Ο ΟΠAΠ ως ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο του gaming έχει επιλέξει να ηγείται και στον χώρο της υπευθυνότητας και είναι η ταυτότητα μας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε με την κοινωνία γιατί πίσω από κάθε παίκτη υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχει μια οικογένεια, ένας φίλος, ένας σύντροφος».

«Στον ΟΠΑΠ έχουμε επενδύσει πολύ σε πλατφόρμες πρόληψης του εθισμού, έχουμε σπουδαία κορυφαία προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κόσμου μας, του κόσμου που δουλεύει στα πρακτορεία και πολύ συχνά κάνουμε καμπάνιες ευαισθητοποίησης κατά του εθισμού. Εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές, αλλά πάνω απ όλα ακούμε. Ακούμε τον κόσμο, ακούμε τους συνεργάτες μας, ακούμε την κοινωνία», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο ίδιος.

Τέλος, ο κ. Χριστοφόρου εξέφρασε τη χαρά του για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει προαναγγείλει η πολιτεία για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, αλλά και για τις επιπλέον δράσεις που σχεδιάζει η ΕΕΕΠ προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπε χαρακτηριστικά «από την πρόσφατη έρευνα της ΕΕΕΠ προκύπτει ότι 1 εκατ. συμπολίτες μας κατευθύνονται σε μη νόμιμα σημεία στοιχηματισμού και σύμφωνα πάλι με την έρευνα της ΕΕΕΠ περίπου 1 δισ. ευρώ τον χρόνο χάνεται από τα δημόσια ταμεία».

«Τώρα είναι απαραίτητο να αναλάβουμε όλοι δράση γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο παράνομος τζόγος είναι μια γάγγραινα που αποτελεί πραγματικά ένα αγκάθι στα πλευρά της κοινωνίας και του κράτους», υπογράμμισε ο ίδιος εν κατακλείδι.