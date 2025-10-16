#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, δείτε live

Πόσο αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές για οπλίτες και έφεδρους

Σημαντική αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής υποχρέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνει η ΚΥΑ του Νίκου Δένδια.

Πόσο αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές για οπλίτες και έφεδρους

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 12:09

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5516/15-10-2025) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά, με την οποία αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές των οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Το συνολικό ετήσιο ποσό των επιπλέον αποδοχών που θα λαμβάνουν οι στρατεύσιμοι ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από εξοικονόμηση πόρων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Η νέα ΚΥΑ συνοπτικά περιλαμβάνει:

  • Σημαντική αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες οπλιτών. 
  • Διαφοροποίηση των αποδοχών των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο, έναντι αυτών που υπηρετούν στην ενδοχώρα. 
  • Νέα κατηγοριοποίηση των στρατευσίμων ως προς τις αποδοχές τους, με κατάργηση/συγχώνευση συγκεκριμένων κατηγοριών. 

Συγκεκριμένα: 

  • Οι οπλίτες θητείας, οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα μηνιαίες αποδοχές 8,80 €, με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 100€ όταν υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο και 50€ όταν  υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα. Πρόκειται για αύξηση 1.036% για τους οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο και αύξηση 468% για τους αντίστοιχους που υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα. 
  • Οπλίτες τέκνα πολύτεκνων οικογενειών λαμβάνουν 35,00€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 330%. 
  • Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με ένα τέκνο, λαμβάνουν 88,04€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 70%. 
  • Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με δύο τέκνα, λαμβάνουν 140,87€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 42%. 
  • Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με τρία τέκνα, λαμβάνουν 234,78€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 250,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 7%. 
  • Για κάθε επιπλέον τέκνο άνω των τριών, υφίσταται προσαύξηση κατά πενήντα (50,00) ευρώ. 
  • Άγαμοι ορφανοί από ένα γονέα οπλίτες, λαμβάνουν 35,22€ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 326%. 
  • Άγαμοι ορφανοί και από τους δύο γονείς οπλίτες, λαμβάνουν 100,00€ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200,00€. Πρόκειται για αύξηση κατά 100%. 

Η νέα ΚΥΑ θα εφαρμοστεί από 01/01/2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πιερρακάκης : Πάνω από €300 τον μήνα οι αυξήσεις στα σώματα ασφαλείας

Μιχάλης Κατρίνης: Να μπει τέλος στην απαξίωση των στρατιωτικών από τον Ν. Δένδια

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Ν. Δένδιας

Φάμελλος: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο