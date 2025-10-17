Οι ηγέτες του κλάδου της φιλοξενίας συναντήθηκαν στην 91η Γενική Συνέλευση της HOTREC

Οι ηγέτες στον τομέα της φιλοξενίας από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Πάφο της Κύπρου για την 91η Γενική Συνέλευση της HOTREC, η οποία συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Κύπρου (CHA).

Η Συνέλευση έρχεται σε μια καθοριστική στιγμή για τα 2 εκατ. επιχειρήσεις φιλοξενίας της Ευρώπης, καθώς αντιμετωπίζουν επίμονες ελλείψεις εργατικού δυναμικού, κλιμακούμενο κόστος και γεωπολιτική αβεβαιότητα που επηρεάζει τις ταξιδιωτικές και τουριστικές ροές, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Καθώς η Κύπρος προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2026, είμαστε αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, με φιλοδοξία και αυτοπεποίθηση, να αξιοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030, αλλά και να διερευνήσουμε νέα σύνορα στον τουρισμό.

Από αυτή την άποψη, είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα παρουσιαστεί, θα συζητηθεί και θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένη δράση η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό.

Θα αποτελέσει απαραίτητο στοιχείο τόσο της εστίασής μας ως Προεδρίας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, μέσω μεταξύ άλλων της απλούστευσης και της μείωσης της γραφειοκρατίας, όσο και στις πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ».

Ο Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος της HOTREC, πρόσθεσε:

«Ο τομέας μας είναι ανθεκτικός, αλλά όχι άτρωτος. Για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές λύσεις στις ευρωπαϊκές προκλήσεις: δίκαιους κανόνες στην ψηφιακή οικονομία, καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και πολιτικές που βοηθούν αντί να εμποδίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ενότητα και η αλληλεγγύη είναι τα ισχυρότερα πλεονεκτήματά μας».

Η Marie Audren, Γενική Διευθύντρια της HOTREC, σχολίασε:

«Οι ΜΜΕ του κλάδου της φιλοξενίας στην Ευρώπη χρειάζονται απτές λύσεις για το εργατικό δυναμικό, το υψηλό κόστος ενέργειας και τις κανονιστικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν. Η HOTREC καλεί την μελλοντική Προεδρία της ΕΕ να ανταποκριθεί στην ατζέντα ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, ώστε να δημιουργήσει ρυθμιστικό χώρο ανάσας για τις επιχειρήσεις».

Τα μέλη θα επιστρέψουν για την 92η Γενική Συνέλευση της HOTREC στο Κορκ της Ιρλανδίας, τον Απρίλιο του 2026.