Επιβεβαίωσε το ΒΒΒ για Ελλάδα η S&P

Την αξιολόγηση ΒΒΒ, μία βαθμίδα πάνω από το investment grade, διατήρησε για Ελλάδα η S&P το βράδυ της Παρασκευής. Παράλληλα, διατήρησε και τις σταθερές προοπτικές για την πιστοληπτική αξιολόγηση.

Επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση από την Fitch στις 14 Νοεμβρίου, που, όπως και η Moody’s, διατηρεί τη χώρα στο ΒΒΒ- με θετική προοπτική. Με μια βαθμίδα πάνω από το investment grade αξιολογούν το ελληνικό αξιόχρεο τόσο η DBRS όσο και η Scope.

H αξιολόγηση

Οπως αναφέρει ο οίκος, από το 2023, η Ελλάδα έχει εμφανίσει ιδιαίτερα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μέσου ύψους 3,4% του ΑΕΠ. Η S&P προβλέπει ότι θα εμφανίσει δεύτερη χρονιά με πλεόνασμα προϋπολογισμού φέτος, όντας από τις λίγες ανεπτυγμένες χώρες που μειώνουν το χρέος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Παρά τις αυξημένες εξωγενείς ανισορροπίες, η συμμετοχή στην ευρωζώνη και η ευθυγράμμιση με τις δημοσιονομικές συνθήκες προσφέρουν προστασία έναντι του ρίσκου ενός σοκ στο ισοζύγιο πληρωμών.

Οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν ισχυρές και ενισχύονται από επενδυτικά projects και ισχυρή ζήτηση στον τουριστικό κλάδο.

Το σταθερό outlook εξισορροπεί τις ισχυρές οικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις έναντι του μεγάλου εξωτερικού και κυβερνητικού χρέους.

Ο οίκος θα μπορούσε να αναβαθμίσει το ελληνικό rating αν βελτιώνονταν σημαντικά και διατηρήσιμα οι εξωγενείς ανισορροπίες. Στον αντίποδα, η αξιολόγηση θα μπορούσε να υποβαθμιστεί αν επιδεινώνονταν η εικόνα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Το πλεόνασμα

Οπως αναφέρει, οι δημοσιονομικοί δείκτες υποδεικνύουν άλλη μια χρονιά υπέρβασης των δημοσιονομικών στόχων το 2025. Η αύξηση των τρεχουσων δαπανών έχει περιοριστεί, ενώ η αύξηση των εσόδων είναι ισχυρή, υποστηριζόμενη από τις προσπάθειες βελτίωσης της συμμόρφωσης, τις βελτιούμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας και τις ροές επιχορηγήσεων που σχετίζονται με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συνολικά, η κυβέρνηση φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο να ξεπεράσει και φέτος τους δημοσιονομικούς της στόχους και προβλέπουμε ότι, παρά την πιθανή περαιτέρω δημοσιονομική χαλάρωση, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα θα παραμείνουν ευνοϊκά στα επόμενα χρόνια. Ο οίκος προβλέπει ότι η Αθήνα θα καταγράψει πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ φέτος και στη συνέχεια θα στραφεί προς ένα ελαφρύ έλλειμμα, με μέσο όρο 0,6% του ΑΕΠ, κατά την περίοδο 2026-2028.

Παρά την αυξανόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, οι οικονομικές προοπτικές φαίνεται να παραμένουν στιβαρές. Η βιομηχανική παραγωγή παρέμεινε στάσιμη τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, κάτι που αντανακλά την ασθενέστερη ανάπτυξη σε βασικούς εμπορικούς εταίρους στην ΕΕ και τη μειούμενη εξαγωγή εμπορευμάτων.

Παρόλα αυτά, τα ταξιδιωτικά έσοδα έως τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 12,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Παράλληλα, έχει επιταχυνθεί η χορήγηση πιστώσεων, ιδιαίτερα τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με τις θετικές επιπτώσεις στο εισόδημα από την αύξηση των αξιών της ακίνητης περιουσίας (καθώς και των εγχώριων μετοχών), υποστήριξε την ανάκαμψη των λιανικών πωλήσεων και της κατανάλωσης.

Ο οίκος προβλέπει ανάπτυξη ΑΕΠ 2,1% φέτος, καθώς η μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ θα πρέπει να τονώσει τη βιομηχανική δραστηριότητα αργότερα εντός του έτους. Η σταθερή και συνεπής πτώση της ανεργίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των πραγματικών μισθών, θα υποστηρίξει επίσης την ιδιωτική κατανάλωση.

Το NextGenerationEU (NGEU) εισέρχεται στην τελική του φάση, αλλά μια ξαφνική κατάρρευση των επενδύσεων δεν φαίνεται πιθανή. Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων για έργα που σχετίζονται με το NGEU και χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν οριστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν πιο σταδιακές προθεσμίες για τη δαπάνη των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα για έργα που χρηματοδοτούνται με δάνειο. Αυτό λογικά θα οδηγήσει σε μια πιο σταδιακή αποδέσμευση κεφαλαίων από το NGEU, ενώ ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 είναι πιθανό να παράσχει σημαντική νέα στήριξη στους μελλοντικούς επενδυτικούς στόχους της Ελλάδας. Τέλος, δεδομένου ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέτει περισσότερα έκτακτα έσοδα σε επενδυτικά έργα, αναμένουμε ότι η εγχώρια χρηματοδότηση των επενδύσεων θα αυξηθεί στα επόμενα χρόνια.

Η ελληνική οικονομία είναι πιο ευάλωτη σε εξωγενή σοκ σε σύγκριση με τους ομολόγους της στην ΕΕ. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας επιδεινώθηκε σημαντικά το 2020 και έχει παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, η αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων το 2025, σε συνδυασμό με τη μείωση των πληρωμών τόκων και των τιμών του πετρελαίου, οδήγησε σε μια μέτρια πτώση του ισοζυγίου.

Επιπλέον, οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν θετικά στην ανάπτυξη του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο, ενισχυμένες από την ισχυρή ανάπτυξη των εξαγωγών υπηρεσιών στο δεύτερο τρίμηνο. Αν και οι ανάγκες για εισαγωγές είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές φέτος και του χρόνου καθώς τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης επιταχύνουν, ο οίκος πορβλέπει ότι η Ελλάδα θα μειώνει σιγά σιγά το έλλειμμα του λογαριασμού τρεχουσών συναλλαγών.

Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται

Ο οίκος προβλέπει μέση ανάπτυξη 2,2% για την περίοδο 2025-2026, τροφοδοτούμενη από τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, και ότι στη συνέχεια η ανάπτυξη θα αρχίσει να επιβραδύνει καθώς θα ολοκληρώνεται η ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι σημαντικές οικονομικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν κάνει την οικονομική τροχιά πιο βιώσιμη, αλλά η συμφόρηση σε τομείς όπως η δικαιοσύνη εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.

Οι δημογραφικές πιέσεις επιβαρύνουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, θα συνεχίσουν να καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο στη δημόσια πολιτική.

Οπως αναφέρει ο οίκος, οι συνεχώς μεταβαλλόμενες δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ, η αδύναμη ζήτηση στη Γαλλία και τη Γερμανία και οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες επιβάρυναν τη βιομηχανική δραστηριότητα φέτος. Ωστόσο, το δεύτερο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση της δραστηριότητας των πάγιων επενδύσεων (εξαιρουμένης της κατασκευαστικής). Αυτό έρχεται μετά από αύξηση των δανείων για τις επιχειρήσεις και αντανακλά την εκτέλεση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η ανάπτυξη κινήθηκε με μέσο όρο 2%, ο οποίος είναι ελαφρώς χαμηλότερος από το 2,3% που καταγράφηκε τόσο το 2023 όσο και το 2024. Αν και η ιδιωτική κατανάλωση έχει κρατήσει, η βιομηχανική παραγωγή έχει πρακτικά μείνει στάσιμη φέτος, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,1% στο οκτάμηνο, σε σύγκριση με 6,8% του 2024.

Ο οίκος αποδίδει την ασθενέστερη απόδοση του ελληνικού βιομηχανικού κλάδου στην αβεβαιότητα, ιδιαίτερα σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ. Από αυτή την άποψη, η εμπορική συμφωνία που συμφωνήθηκε μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι επομένως σημαντική στη μείωση της αβεβαιότητας, ακόμη κι αν συνεπάγεται υψηλότερο μέσο δασμολογικό συντελεστή από πριν. Ο οίκος εκτιμά ότι η συμφωνία θα προκαλέσει ανάκαμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας εντός του έτους.

Σε άλλους τομείς, τα ταξιδιωτικά έσοδα συνεχίζουν να αποδίδουν πολύ καλά, αυξανόμενα κατά 12,5% σε ονομαστικούς όρους τους πρώτους επτά μήνες.

Οι τάσεις της αγοράς εργασίας είναι θετικές. Σύμφωνα με τα τελευταία εναρμονισμένα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έπεσε στο 8,1% τον Αύγουστο του 2025, λιγότερο από το μισό του ποσοστού που καταγράφηκε το 2019. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατάταξη των μελών της ευρωζώνης - το ποσοστό ανεργίας της είναι τώρα το πέμπτο από το τέλος.

Επιπλέον, η συμμετοχή στην αγορά εργασίας έχει επίσης αυξηθεί, τροφοδοτούμενη από την αυξημένη συμμετοχή γυναικών και ηλικιωμένων. Οι μεταρρυθμίσεις που κατήργησαν τις ποινές που κρατούσαν τους συνταξιούχους εκτός αγοράς εργασίας είχαν αξιοσημείωτο αντίκτυπο. Σε συνδυασμό με την αύξηση των πραγματικών μισθών, ο οίκος προβλέπει ότι οι τάσεις της αγοράς εργασίας θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ενίσχυση της κατανάλωσης και της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Τα επενδυτικά έργα που σχετίζονται με τον Ταμείο Ανάκαμψης θα ενισχύσουν επίσης την οικονομική δραστηριότητα κατά την περίοδο 2025-2026. Ο οίκος προβλέπει ότι η άνοδος του ΑΕΠ θα κινηθεί κατά μέσο όρο στο 2,2% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υποστηριζόμενη από την επιτάχυνση των επενδύσεων.

Αν και οι δικαιούχοι πρέπει να δαπανήσουν τη δωρεάν συνιστώσα του Ταμείου Ανάκαμψης έως το 2026, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν με δάνειο, με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, έχουν προθεσμία εκτέλεσης έως το 2028. Αυτό, σε συνδυασμό με την προσδοκία ότι η Ελλάδα θα δίνει όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα σε δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από εγχώριους πόρους, κατευνάζει τις ανησυχίες για μια απότομη πτώση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Τα δομικά σημεία συμφόρησης εξακολουθούν να εμποδίζουν τις δυνατότητες της Ελλάδας. Διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν ψηφίσει δομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν μεταμορφώσει την οικονομική και δημοσιονομική δυναμική της χώρας, τοποθετώντας και τις δύο σε σημαντικά πιο βιώσιμη βάση. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της. Για παράδειγμα, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης φαίνεται να έχουν σχετικά περιορισμένο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής - η συσσώρευση υποθέσεων στα δικαστήρια συνεχίζεται. Επιπλέον, η διαδικασία κτηματογράφησης παραμένει ανολοκλήρωτη και, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βαθμολογείται χαμηλά σε δείκτες που μετρούν την αντίληψη για τη διαφθορά.

Ο συρρικνώμενος και γηρασμένος πληθυσμός της Ελλάδας είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Ο πληθυσμός έχει συρρικνωθεί πάνω από 6% από την κορύφωσή του το 2011, καθώς τα ποσοστά γεννήσεων κατέρρευσαν σε συνδυασμό με ένα κύμα μεταναστεύσεων. Η Ελλάδα είναι τώρα η τέταρτη πιο ηλικιωμένη χώρα στην ΕΕ και οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδηλώνουν ότι, μέχρι το 2050, το ποσοστό του πληθυσμού της που είναι άνω των 65 ετών θα είναι το υψηλότερο από οποιοδήποτε κράτος της ΕΕ.

Μια τέτοια παραμορφωμένη αναλογία είναι πιθανό να επιβαρύνει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Σε θετική τροπή, οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις έχουν ήδη λάβει σημαντικά μέτρα για να περιορίσουν την έκθεση του κράτους σε αυτή τη δημογραφική αλλαγή - ειδικότερα, το συνταξιοδοτικό σύστημα υπέστη σημαντικές μεταρρυθμίσεις μετά την οικονομική κρίση. Πιο πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις μείωσαν τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για ορισμένες μεγάλες οικογένειες, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής θα είναι επαρκής για να ενισχύσει το χαμηλό ποσοστό γονιμότητας.

Οι ανισορροπίες

Η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία η S&P εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 2,9% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2028.

Το καθαρό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει υψηλό και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 131% στο τέλος του 2025, αν και οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτό μετριάζονται χάρη στη μεγάλη σταθμισμένη μέση διάρκεια ωρίμανσης και στην εκτεταμένη αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου.

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει αυξημένο, λόγω των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και οι οποίες βασίζονται σε εισαγόμενα αγαθά, αν και αυτό αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται από το 2027.

Το αυξημένο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ενδέχεται σύντομα να αρχίσει να υποχωρεί. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο σχετικά χαμηλών ελλειμμάτων κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο της Ελλάδας (2015-2019), το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώθηκε σημαντικά το 2020 και έκτοτε παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με μέσο όρο 7,6% του ΑΕΠ την περίοδο 2020-2024.

Αυτό αντανακλά εν μέρει την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και της εμπιστοσύνης, αλλά ενδεχομένως και μια υπερβολική εξάρτηση από εισαγόμενα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων. Παρ’ όλα αυτά, τα μηνιαία στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το τρέχον έτος παρέχουν πρώιμες ενδείξεις ότι η εξωτερική ανισορροπία της χώρας ενδέχεται να αρχίζει να μειώνεται, ιδίως από το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο κατέγραψε πολύ ισχυρές επιδόσεις στον τουρισμό, πτώση των πληρωμών τόκων και μείωση των εισαγωγών πετρελαίου.

Αντισταθμιστικά, οι μη πετρελαϊκές εισαγωγές συνεχίζουν να παρουσιάζουν σταθερή αύξηση, πιθανότατα λόγω των επενδυτικών έργων του RRF. Για τους λόγους αυτούς, προβλέπουμε ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα μειωθεί κάπως φέτος, αλλά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, σημειώνει η S&P.

Εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 6,6% του ΑΕΠ την περίοδο 2025-2026, πριν μειωθεί σε μέσο όρο 5,5% του ΑΕΠ την περίοδο 2027-2028, καθώς η επενδυτική δραστηριότητα επιβραδύνεται, ο τουρισμός επεκτείνεται περαιτέρω και τα επιτόκια και οι τιμές πετρελαίου παραμένουν ευνοϊκά.

Τα δημοσιονομικά

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Προβλέπουμε για το 2025 δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ (ισοδύναμο με πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%), υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο για έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ. Τα μηνιαία δημοσιονομικά στοιχεία δείχνουν συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση των εσόδων, ιδίως από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, γεγονός που πιθανότατα αντανακλά την ισχυρή επίδοση της αγοράς εργασίας.

Οι τρέχουσες δαπάνες παραμένουν συγκρατημένες, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες (και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις του RRF) αυξάνονται. Μετά το απροσδόκητο, ιστορικά υψηλό δημοσιονομικό πλεόνασμα του 2024, ύψους 1,3% του ΑΕΠ (πρωτογενές πλεόνασμα 4,8%), αναμένουμε ένα βαθμό δημοσιονομικής χαλάρωσης τα επόμενα έτη, λόγω αναγκών δημοσίων επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.

Στις 6 Οκτωβρίου, η Ελλάδα υπέβαλε προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, κάνοντας χρήση μέρους του νέου δημοσιονομικού χώρου. Η συνεχιζόμενη επιτυχία στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης έχει δημιουργήσει περιθώριο ώστε οι αρχές να ανακοινώσουν νέες διακριτικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις χωρίς να διακυβεύεται ουσιαστικά η επίτευξη των στόχων τους.

Οι νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος φυσικών προσώπων για τις περισσότερες φορολογικές κλίμακες, καθώς και στοχευμένες μειώσεις για νέους και πολύτεκνες οικογένειες. Η κυβέρνηση έχει επίσης ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης. Αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση των συντάξεων που έχει επίσης εξαγγελθεί, αναμένεται να στηρίξουν την οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Προβλέπουμε ότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει σταθερό πρωτογενές πλεόνασμα που θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 2,9% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2028. Οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εφαρμογή πρόσθετων, προεκλογικών φορολογικών ελαφρύνσεων το επόμενο έτος. Παρ’ όλα αυτά, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα πιθανότατα θα υποστηριχθούν από την υγιή οικονομική δραστηριότητα, τη μείωση της ανεργίας και τις προσπάθειες της κυβέρνησης για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σχετικά περιορισμένες πιέσεις δαπανών στον τομέα της άμυνας — δαπάνησε περίπου 3% του ΑΕΠ πέρυσι και παραμένει μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.

Η βιωσιμότητα του χρέους βελτιώνεται. Για το 2026, προβλέπουμε ότι ο λόγος καθαρού χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποχωρήσει κάτω από εκείνον της Ιταλίας. Επιπλέον, λόγω του υψηλού μεριδίου δανείων με ευνοϊκούς όρους, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι ήδη χαμηλότερο από της Ιταλίας. Έως το 2028, εκτιμούμε ότι ο λόγος καθαρού χρέους προς ΑΕΠ θα έχει μειωθεί στο 116%, γεγονός που συνεπάγεται βελτίωση κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα τέλη του 2019 — μία από τις ταχύτερες βελτιώσεις παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία. Στους υπολογισμούς του καθαρού χρέους ενσωματώνουμε τα σημαντικά ταμειακά αποθέματα του ΟΔΔΗΧ, τα οποία ανέρχονταν σε 42 δισ. ευρώ (16,8% του ΑΕΠ) στα τέλη Ιουνίου 2025.

Αν και το δημόσιο χρέος της Ελλάδας παραμένει μεγάλο, το προφίλ του είναι ευνοϊκό: η σταθμισμένη μέση διάρκεια ωρίμανσης είναι περίπου 18,7 έτη, το μέσο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης μετά τα swaps μόλις 1,3%, και το χρέος είναι επαρκώς αντισταθμισμένο έναντι μεταβολών επιτοκίων.

Οι τράπεζες

Εκτιμούμε ότι οι συστημικοί κίνδυνοι στον ελληνικό τραπεζικό τομέα έχουν υποχωρήσει και οι τράπεζες έχουν εισέλθει σε νέα φάση σταθερότητας και ανάπτυξης γράφει ο οίκος.

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει πλέον προσεγγίσει τα πρότυπα της ευρωζώνης, ενισχυμένο από την ενεργό εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μακροπροληπτικά μέτρα και την επιτυχή εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) – κυρίως μέσω του προγράμματος εγγυήσεων «Ηρακλής». Ο δείκτης NPEs του τραπεζικού συστήματος υποχώρησε στο 4,6% από πάνω από 56% το 2016, χάρη στη συγκέντρωση του κλάδου, στα εξορθολογισμένα επιχειρηματικά μοντέλα και στην ισχυρή λειτουργική απόδοση.

Σε συμμόρφωση με τη νέα κανονιστική καθοδήγηση, οι τράπεζες επιταχύνουν επίσης την απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων τους. Αν και τα NPEs έχουν σε μεγάλο βαθμό μεταφερθεί εκτός ισολογισμών τραπεζών προς εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων, το συνολικό τους απόθεμα στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει πεισματικά υψηλό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστικά εμπόδια έχουν καθυστερήσει τις διαδικασίες ρύθμισης, εμποδίζοντας τους δανειολήπτες να αποκτήσουν νέα χρηματοδότηση και ενδεχομένως υπονομεύοντας την ανάπτυξη του ΑΕΠ.