INFO FEST 2025: Η ΓΣΕΕ «μιλά» για δικαιώματα στο ρυθμό του σήμερα

Η ΓΣΕΕ φέρνει τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα στο Σύνταγμα με το INFO FEST 2025. Διοργανώνει μια διήμερη δράση ενημέρωσης για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματά όλων των πολιτών και όχι μόνο των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, σήμερα Δευτέρα 20 και αύριο 21 Οκτωβρίου, από τις 08:00 έως τις 19:00, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό Συντάγματος.

Στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, εκεί όπου οι πολίτες κινούνται, εργάζονται και επικοινωνούν, η ΓΣΕΕ φέρνει ένα διαδραστικό φεστιβάλ πληροφόρησης που ξεπερνά τον παραδοσιακό χαρακτήρα μιας έκθεσης. Με ψηφιακά εργαλεία, flash talks, DJ sets και interactive περιεχόμενο, το INFO FEST 2025 επιχειρεί να μιλήσει για τα δικαιώματα «με το ρυθμό και τη γλώσσα του σήμερα».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των τεσσάρων βασικών δομών της ΓΣΕΕ — ΚΕΠΕΑ, ΙΝΕ, ΚΑΝΕΠ και ΕΕΚΕ — και απευθύνεται όχι μόνο σε εργαζόμενους, αλλά σε όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν, να διεκδικήσουν και να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους.

Το φεστιβάλ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αγγίζουν την καθημερινότητα του πολίτη:

Πληροφόρηση για εργασιακά ζητήματα, συμβάσεις, συνταξιοδοτικά δικαιώματα , προστασία τραπεζικών λογαριασμών και ρύθμιση χρεών.

Συμβουλευτική υποστήριξη για καταγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών, επαγγελματική ανάπτυξη κι ίση μεταχείριση στην εργασία.

Στρογγυλά τραπέζια με ειδικούς για θέματα όπως τα κόκκινα δάνεια, η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και τον μέλλον της εκπαίδευσης.

Με το σύνθημα #TouchYourRights, το INFO FEST 2025 υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα δεν είναι απλώς νόμοι, αλλά η ίδια η καθημερινότητα: η ισότητα, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, η αξιοπρέπεια στη σύνταξη και η προστασία της προσωπικής περιουσίας.