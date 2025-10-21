Τρεις στους δέκα Έλληνες εργαζόμενους δεν είναι ικανοποιημένοι

Η εργασιακή ικανοποίηση των Ελλήνων παραμένει χαμηλή και το άγχος ψηλά, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας για την εργασία και το ανθρώπινο δυναμικό που διενεργήθηκε από την Focus Bari για λογαριασμό της EDENRED και είναι υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔΕ) .

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που παρουσίασε η Μαρία Βερούχη, CEO της EDENRED στο κοινό του 3rd HR Summit@Grecotel LaRiviera που διοργάνωσε η Boussias events, περίπου 1 στους 3 εργαζόμενους δηλώνει μη ικανοποιημένος από τη δουλειά του, ενώ μόλις 2 στους 10 δηλώνουν ικανοποιημένοι.

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 45%, απαντά ουδέτερα — ένα εύρημα που δείχνει μια αγορά εργασίας «σε αναμονή» και ανθρώπους που νιώθουν παγιδευμένοι ανάμεσα στη βεβαιότητα και την αναζήτηση νέων ευκαιριών. Το “ουδέτερο” συναίσθημα κυριαρχεί. Η ικανοποίηση είναι χαμηλότερη σε κλάδους όπως το λιανεμπόριο, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και σε όσους εργάζονται με φυσική παρουσία.

Οι πέντε παράγοντες που καθορίζουν την ικανοποίηση είναι οι αποδοχές, οι ευκαιρίες εξέλιξης, το εργασιακό κλίμα, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το πακέτο παροχών.

Όπως προκύπτει, οι εργαζόμενοι αναζητούν ασφάλεια και αναγνώριση — οικονομική, ψυχολογική και επαγγελματική και διαπιστώθηκε υψηλό ποσοστό εργαζομένων που έχουν το αίσθημα του ανικανοποίητου. Ένας στους δύο δηλώνει ότι η προσπάθειά του δεν αναγνωρίζεται, ενώ τέσσερις στους δέκα ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοκρατία στις διαδικασίες αξιολόγησης και ανταμοιβής. Το εργασιακό άγχος παραμένει υψηλό

Τρεις στους τέσσερις εργαζομένους δηλώνουν ότι βιώνουν έντονο άγχος στην εργασία τους.

Οι εργασιακές ομάδες με τα υψηλότερα ποσοστά άγχους είναι: Οι μάνατζερς και όσοι ηγούνται ομάδων, τα τμήματα marketing & πωλήσεων, και οι γυναίκες. Τα βασικά αίτια πρόκλησης άγχους σύμφωνα με την έρευνα είναι ο φόρτος εργασίας τα deadlines, η έλλειψη προσωπικού, το τοξικό περιβάλλον, η ελλιπής επικοινωνία, και οι συνεχείς αλλαγές προτεραιοτήτων. Το άγχος φαίνεται να μειώνεται με την ηλικία, καθώς οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι μάλλον κρατούν μια πιο «φιλοσοφημένη» στάση απέναντι στις εργασιακές πιέσεις.

Όσο αφορά στην εκπαίδευση στους οργανισμούς διαπιστώθηκε πως υπάρχει, αλλά όχι για όλους. Η έρευνα δείχνει ότι 1 στους 2 εργαζομένους έχει προσωποποιημένο πλάνο εκπαίδευσης, ωστόσο το άλλο 50% δηλώνει ότι οι εκπαιδεύσεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες του ή δεν τον αφορούν άμεσα.

Όσο αφορά στην κινητικότητα στην έρευνα διαπιστώθηκε πως παραμένει υψηλή, καθώς ένας στους τρεις σκέφτεται να αλλάξει εργοδότη μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Οι βασικοί λόγοι μετακίνησης είναι οι ίδιοι που καθορίζουν και την ικανοποίηση: αποδοχές, εξέλιξη, παροχές, work-life balance και εργασιακό κλίμα.

Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι 30% των εργαζομένων δηλώνουν ανοιχτοί να εργαστούν για εταιρείες του εξωτερικού χωρίς να φύγουν από την Ελλάδα — μια νέα μορφή επαγγελματικής «μετανάστευσης» μέσω της τηλεργασίας.

Η αναζήτηση ταλέντων σύμφωνα με την έρευνα παραμένει «αγκάθι» στις επιχειρήσεις καθώς αν και δυσκολεύονται λιγότερο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, είναι ένα θέμα που τους απασχολεί πολύ.

Η έρευνα διαπίστωσε πως από την πλευρά των εργοδοτών, 2 στις 3 εταιρείες αναφέρουν δυσκολία στην πρόσληψη ταλέντων, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 2024 (από 75% σε 66%). Παράλληλα, 1 στις 2 επιχειρήσεις δηλώνει δυσκολία στη διατήρηση ταλέντων, κυρίως λόγω περιορισμένων προοπτικών εξέλιξης και ανταγωνιστικών παροχών στην αγορά.

Μια εποχή που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, η έρευνα διαπίστωσε πως το 40% των εργαζομένων δηλώνουν ότι ο μισθός τους εξαντλείται πριν το τέλος του μήνα, άλλο 40% λέει ότι επαρκεί οριακά.

Στην έρευνα διαπιστώθηκε πως 6 στις 10 επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις μισθών μέσα στο 2026, το 24% των ερωτηθέντων θα δώσουν οριζόντιες αυξήσεις, το 40% στοχευμένες αυξήσεις σε συγκεκριμένους εργαζομένους. Επιπλέον, μία στις δύο εταιρείες σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό της την επόμενη χρονιά.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η ελληνική αγορά εργασίας δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, αλλά και έντονη ψυχολογική κόπωση. Οι εργαζόμενοι αναζητούν ασφάλεια, ισορροπία και αναγνώριση, ενώ οι εργοδότες προσπαθούν να απαντήσουν στις προκλήσεις προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντου μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που εξακολουθεί να πιέζει.