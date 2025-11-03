Ρεκόρ αιτήσεων για τα συστήματα μπαταριών

Κοσμοσυρροή υπήρξε στην πρόσκληση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εξέπνευσε τη Παρασκευή για εγκατάσταση μπαταριών συνολικής ισχύος 4,7 GW, χωρίς επενδυτική και λειτουργική ενίσχυση, παρά με μοναδικό κίνητρο τις γρήγορες αδειοδοτικές διαδικασίες.

Αν και δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για τον αριθμό, καθώς έως και αργά το απόγευμα της Παρασκευής συνέχιζαν να καταφτάνουν email και έγγραφα στο ΥΠΕΝ, οι πληροφορίες μιλούν για πάνω από 700 αιτήματα, εκ των οποίων τα 300 κατατέθηκαν μέσα στις δύο τελευταίες ημέρες.

Στο ερώτημα, κατά πόσο υπερκαλύφθηκε το όριο της πρόσκλησης, δηλαδή των 3,8 GW για έργα πάνω στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και των 900 MW για έργα πάνω στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, απάντηση θα υπάρξει μόνο όταν ανοίξουν οι εκατοντάδες φάκελοι και εξεταστούν ως προς τη πληρότητά τους. Σύμφωνα ωστόσο με πηγές της αγοράς, τόσο στη μία, όσο και στην άλλη περίπτωση, το όριο έχει ξεπεραστεί.

Στο σενάριο που υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα συνολικής ισχύος 4,7 GW που θα «καπαρώνουν» με fast track διαδικασίες ηλεκτρικό χώρο, προκειμένου να αποθηκεύεται η πράσινη ενέργεια που περισσεύει, αντί να καταλήγει όπως σήμερα στον κάλαθο των αχρήστων, θα μιλάμε για επενδύσεις γύρω στα 2 δισ. ευρώ.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το παρών - και μάλιστα για τη μέγιστη ισχύ που μπορούν να διεκδικήσουν σύμφωνα με τη ρήτρα αντισυγκέντρωσης, δηλαδή τα 500 MW - έδωσαν όλοι οι μεγάλοι του χώρου, (ΔΕΗ, Metlen, Motor Oil, Helleniq Energy, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή), καθώς επίσης μικρότεροι όμιλοι, αλλά και ξένοι παίκτες με έντονη παρουσία στην αγορά όπως η Principia.

Και ακριβώς επειδή το ΥΠΕΝ έχει δώσει τη δίοδο της «εναλλακτικής αξιολόγησης», εκτιμάται ότι πολλές εταιρείες έχουν καταθέσει αιτήσεις για έργα μεγαλύτερης ισχύος, ώστε να μπορούν μετά να επιλέξουν ποια απ' αυτά θα προχωρήσουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ηλεκτρικού χώρου.

Στην πράξη, το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον δείχνει ότι επιχειρείται ένας συγχρονισμός με την αλματώδη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών - κάθε χρόνο συνδέονται στο σύστημα περί τα 2 νέα GW- που «τρέχει» με πιο γρήγορους ρυθμούς από τους υπολογισμούς, προκαλώντας πάμπολλες αρρυθμίες στο σύστημα και διακυβεύοντας τη βιωσιμότητα χιλιάδων μικρών και μεσαίων έργων.

Εάν η επέλαση των μπαταριών συμβαδίσει με την εξίσου αλματώδη πράσινη επέλαση που όλα δείχνουν ότι θα φτάσει να καλύπτει το 80% του εθνικού μείγματος πριν το 2030, μπορεί και να μπει μια τάξη στη χαοτική πλέον αγορά των ΑΠΕ, καθώς θα καταστεί εφικτό να μεταφέρεται η πλεονάζουσα πράσινη ενέργεια από τα μεσημέρια στις βραδινές ώρες, ρίχνοντας έτσι τις τιμές του ρεύματος, με ταυτόχρονη μείωση της λειτουργίας των ακριβών μονάδων αερίου. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσδοκία της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στον αντίποδα αρκετοί επενδυτές εκφράσουν την ανησυχία ότι στην πράξη η χορήγηση όρων σύνδεσης μέσω της πρόσκλησης του ΥΠΕΝ για standalone μπαταρίες θα αποδειχθεί πιο χρονοβόρα διαδικασία απ’ όσο εκτιμάται. Και επομένως ότι θα καθυστερήσουν να αναπτυχθούν τα έργα που θα αξιοποιήσουν το μέτρο.

Οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις τους εστιάζονται στο ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί σημαντικό χρονικό διάστημα ώστε να καταρτιστούν οι λίστες προτεραιότητας. Αλλά και ότι μόλις καταρτιστούν οι λίστες θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως θα υπάρξουν ενστάσεις από επενδυτές οι οποίοι θα θεωρήσουν ότι τα έργα τους έπρεπε να βρίσκονται σε πιο υψηλές θέσεις στους καταλόγους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε καθυστερήσεις.