Γυναίκες και 55άρηδες οι στόχοι δύο mega προγραμμάτων απασχόλησης

Δύο νέα μεγάλα προγράμματα, στοχευμένα έτσι ώστε να απευθύνονται σε ομάδες ανέργων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και η ένταξή τους σε αυτή, θα λύσει αφενός το πρόβλημα της ανεργίας, αφετέρου ένα ακόμη σημαντικό, δομικό πρόβλημα της εγχώριας αγοράς, που δεν είναι άλλο από την αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα κενά, προωθεί το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με την Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρώτο, ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και αναμένεται να προκηρυχθεί εντός της εβδομάδας. Αφορά δυνητικά, 50.000 άνεργους, ηλικίας άνω των 30 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για 6 μήνες, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με επιδότηση από την ΔΥΠΑ, έως και 700 ευρώ το μήνα.

Το δεύτερο, αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, αφορά περίπου 40.000 άνεργους, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του Ιανουαρίου, και θα έχει ως προτεραιότητα την ένταξη στην αγορά, γυναικών αλλά και άνεργων άνω των 50 ετών, που αποτελούν και τις πλέον ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά, το πρώτο πρόγραμμα απασχόλησης 50.000 ανέργων, με μισθό έως 704 ευρώ τον μήνα, για 6 μήνες, ενεργοποιείται από το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με την ΔΥΠΑ και παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης. Είναι ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας που επηρεάζει ιδιαίτερα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), στις άνεργες γυναίκες, στους άνεργους μέσης ηλικίας (45-64 ετών) αλλά και σε όσους πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για έξι μήνες, κι αυτό είναι μια ακόμη καινοτομία του προγράμματος, σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή) και η υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Η σχετική πλατφόρμα για εγγραφές και εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις αναμένεται να λειτουργήσει εντός της εβδομάδας, ενώ οι άνεργοι θα προτείνονται από τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά, η διαδικασία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει ως εξής:

Οι άνεργοι υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, από το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Gov.gr περιγράφοντας την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν θέση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης είναι η Υπηρεσία Απασχόλησης η οποία θα διαχειριστεί τις αιτήσεις των επιχειρήσεων, την υπόδειξη των ωφελούμενων που θα καλύψουν τις θέσεις, αλλά και την καταβολή της αποζημίωσής τους.

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) για να αναδειχθούν πληροφορίες που αφορούν το επαγγελματικό προφίλ του κάθε άνεργου, αλλά και τους επαγγελματικούς του στόχους, σύμφωνα με το βιογραφικό του.

Οι επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, πρέπει να μην έχουν προβεί σε απόλυση έως και ένα μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσλήψεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον ακόλουθο περιορισμό:

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 3 άτομα, μπορούν να αποκτήσουν έναν ωφελούμενο μέσω του προγράμματος.

Επιχειρήσεις με προσωπικό 4-9 άτομα, μπορούν να αποκτήσουν έως δύο ωφελούμενους.

Επιχειρήσεις με 10-19 άτομα προσωπικό, μπορούν να αποκτήσουν έως τρεις ωφελούμενους.

Επιχειρήσεις με 20-30 άτομα προσωπικό, μπορούν να αποκτήσουν έως πέντε ωφελούμενους.

Επιχειρήσεις με 31-50 άτομα προσωπικό, μπορούν να αποκτήσουν έως οκτώ ωφελούμενους.

Επιχειρήσεις με πάνω από 50 άτομα προσωπικό, μπορούν να αποκτήσουν έως 20 ωφελούμενους ή έως το 20% του πλήθους των εργαζομένων τους.

Ωφελούμενοι ή αλλιώς ασκούμενοι του προγράμματος θεωρούνται όσοι είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω (που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους), απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ τόσο κατά την υπόδειξη τους από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας.

Προτεραιότητα κατά την υπόδειξη τους από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ έχουν:

i. Μακροχρόνια άνεργοι με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας.

ii. Άνεργες γυναίκες.

iii. Άνεργοι που πλήττονται/κινδυνεύουν από την φτώχεια (Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος).

iv. Άνεργοι μέσης ηλικίας (45-64 ετών).

Η εργασία που θα προσφέρεται θα είναι 6άωρης ημερήσιας διάρκειας, 5 ημέρες την εβδομάδα. Κάθε ασκούμενος θα λαμβάνει καθαρή ημερήσια αποζημίωση 32 ευρώ για την εργασία του, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22 μέρες το μήνα.

Οι επιχειρήσεις δεν έχουν δέσμευση να διατηρήσουν τον εργαζόμενο-πρώην άνεργο, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Νέο πρόγραμμα

Το δεύτερο πρόγραμμα, θα προκηρυχθεί πιθανότατα εντός του Ιανουαρίου, με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ. Η επιχορήγηση προς τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους θα κυμαίνεται από 35% έως 75% του συνολικού κόστους εργασίας, ανάλογα με την ηλικία και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ωφελούμενων.

Η ανώτατη επιδότηση διαμορφώνεται στα 1.088 ευρώ τον μήνα για κάθε εργαζόμενο, ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του συνολικού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Το πρόγραμμα αυτό, θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, ενώ θα επιδοτεί πλήρως τόσο τις μηνιαίες αποδοχές όσο και τις εργοδοτικές εισφορές. Στο επιδοτούμενο κόστος περιλαμβάνονται επίσης τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας, που θα υπολογίζονται στους αντίστοιχους μήνες καταβολής τους.

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται ανά μήνα πλήρους απασχόλησης. Για περιπτώσεις μειωμένων ημερών εργασίας (λιγότερων από 25 τον μήνα), η επιδότηση θα μειώνεται αναλογικά, κατά 1/25 για κάθε ημέρα που δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Οι δικαιούχοι και οι όροι συμμετοχής

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον έναν μήνα πριν την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν ενεργό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Από την άλλη πλευρά, δικαιούχοι επιχειρήσεις είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι να μην έχει υπάρξει μείωση προσωπικού το τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση οφείλει να έχει αναπληρώσει το προσωπικό έως την ημερομηνία υποβολής.