Αυξάνεται η υπερ-δέσμευση δαπανών στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση εγκρίθηκε η τροποποίηση των ορίων υπέρ-δέσμευσης της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027», όπως είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η τροποποίηση προβλέπει:

Αύξηση του ποσοστού υπέρ-δέσμευσης για την Προτεραιότητα 1 – «Ενίσχυση και Προώθηση Επιχειρηματικότητας» από 110% σε 140%.

Αύξηση του συνολικού ποσοστού υπέρ-δέσμευσης του Προγράμματος από 105% σε 115%.

Με την αύξηση των ορίων υπέρ-δέσμευσης:

Ενισχύεται η ροή εντάξεων πράξεων και επενδυτικών σχεδίων.

Επιταχύνεται η απορρόφηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Ενδυναμώνεται ο αναπτυξιακός ρόλος του Προγράμματος στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης, των νησιών του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, που βρίσκονται στο επίκεντρο της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο των ευρύτερων κυβερνητικών παρεμβάσεων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στις περιοχές που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, η συγκεκριμένη απόφαση στοχεύει στην επιτάχυνση της υλοποίησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027». Παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στη χρηματοδότηση νέων έργων και δράσεων. Ενισχύοντας την ικανότητα των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αναπτυξιακές προκλήσεις. Προωθώντας βιώσιμες και ανταγωνιστικές τοπικές οικονομίες, με έμφαση στην πράσινη ενέργεια, την καινοτομία και την απασχόληση. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη απόφαση ενισχύει περαιτέρω τον στόχο για ακόμα περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερα εισοδήματα για όλους».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης, υπογράμμισε: «Η υπέρ-δέσμευση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάσης είναι άλλη μια έμπρακτη απόδειξη ότι η προσπάθεια της πολιτείας για την αναπτυξιακή ανάκαμψη των περιοχών μετάβασης είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη. Ενδυναμώνουμε με κάθε τρόπο την επενδυτική ελκυστικότητα αυτών των περιοχών γιατί θέλουμε οι κάτοικοι τους και κυρίως οι νέες και οι νέοι να μείνουν στον τόπο τους.»

Το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027», χρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027.