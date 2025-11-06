Σχέδιο για επενδύσεις άνω των 5 δισ. δολαρίων από την Exxon Mobil

Η ExxonMobil υπέγραψε συμφωνία για έρευνες στην Ελλάδα, αυξάνοντας την παρουσία των ΗΠΑ στην ανατολική Μεσόγειο, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αντικαταστήσει τις ρωσικές ροές ενέργειας προς την Ευρώπη.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή μια τεράστια ευκαιρία να αντικαταστήσουμε όλο το ρωσικό αέριο -κάθε τελευταία μοριακή μονάδα- στη δυτική Ευρώπη», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Chris Wright σε συνέδριο στην Αθήνα την Πέμπτη. «Κάθε μονάδα που η Ρωσία δεν πουλάει στην Ευρώπη… παραμένει στο υπέδαφος, δεν πηγαίνει στην τσέπη της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας».

Βάσει της συμφωνίας της Πέμπτης, η Exxon θα συνεργαστεί με την Energean, της οποίας τα κύρια κοιτάσματα βρίσκονται στα ανοικτά του Ισραήλ, και τη Helleniq Energy για εξερεύνηση φυσικού αερίου στο Block 2 στα δυτικά ελληνικά ύδατα, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες.

«Η σημαντική αυτή συμφωνία εξερεύνησης ανοίγει τον δρόμο για πιθανές μελλοντικές επενδύσεις σε γεωτρήσεις γύρω στο 2027», δήλωσε ο John Ardill, αντιπρόεδρος της Exxon για την παγκόσμια εξερεύνηση.

Η πρώτη εξερευνητική γεώτρηση αναμένεται στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027. Η Exxon Mobil αναμένει το πρώτο φυσικό αέριο από το έργο στις αρχές της δεκαετίας του 2030, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, δήλωσε ο Ardill στο Reuters στο περιθώριο του συνεδρίου στην Αθήνα. Το έργο θα απαιτήσει επένδυση μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν η γεώτρηση δείξει ότι υπάρχουν κοιτάσματα οι επενδύσεις που θα απαιτηθούν για την εξόρυξη ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η Ελλάδα όρισε κοινοπραξία της Chevron και της Helleniq Energy ως προτιμώμενο πλειοδότη για εξερεύνηση σε άλλα υπεράκτια blocks.

Το φυσικό αέριο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την ελληνική εγχώρια αγορά, αλλά δεδομένης της κοντινής θέσης του έργου προς τη νότια Ιταλία, θα μπορούσε επίσης να ενταχθεί στο σύστημα αγωγών TAP, που μεταφέρει αέριο από την Κεντρική Ασία στην Ιταλία, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, στο Reuters κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης.

Η Exxon θα κατέχει ποσοστό 60% στη σύμβαση παραχώρησης, ενώ η Energean θα έχει 30% και η Helleniq Energy 10%. Η Energean θα διαχειρίζεται το έργο κατά την εξερεύνηση και η Exxon θα αναλάβει αν οι γεωτρήσεις αποδειχθούν επιτυχείς, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες.

Τον Ιούλιο, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να αγοράζει ενέργεια αξίας 250 δισ. δολαρίων ετησίως από τις ΗΠΑ, από πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο μέχρι πυρηνική τεχνολογία, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ που παρέστησαν στην τελετή υπογραφής στο συνέδριο της Αθήνας επαίνεσαν τη συμφωνία της Πέμπτης. «Η Αμερική επέστρεψε και πραγματοποιεί γεωτρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος», δήλωσε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.