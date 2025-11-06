Ενέργεια: Στο μπλοκ 2 του ΒΔ Ιονίου η Exxon Mobil μαζί με Εnergean-Helleniq Energy

Στο «μπλοκ 2» του ΒΔ Ιονίου που διαχειρίζονται η Energean και η Hellenic Energy εισέρχεται με 60% η Exxon Mobil, κατά την πρώτη ενεργειακή συμφωνία που υπεγράφη στη Σύνοδο του Ζαππείου.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι η πιο ώριμη από τις παραχωρήσεις καθώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ερευνητική γεώτρηση μέσα στην επόμενη διετία, και η επεξεργασία των σεισμικών παραπέμπει σε 200 δισ. κυβικά μέτρα πιθανούς πόρους φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις των εμπλεκομένων, η ερευνητική γεώτρηση θα γίνει μέσα στο 2027, καθώς φαίνεται ότι έχει ληφθεί και η σχετική επενδυτική απόφαση.

Οι υπογραφές έπεσαν προ ολίγου στο Ζάππειο στο πλαίσιο του επιχειρηματικού φόρουμ που άνοιξε τις εργασίες της Συνόδου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία, μεταξύ του αντιπροέδρου της ExxonMobil Τζον Αρντιλ, του επικεφαλής της Energean Μαθιού Ρήγα και του CEO της Hellenic Energy, Ανδρεά Σιάμισιη.

«Σήμερα επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας στην Αν. Μεσόγειο, καθώς μετά τις ανακαλύψεις σε Κύπρο και Αίγυπτο, επεκτείνουμε την ερευνητική μας δραστηριότητα και στην Ελλάδα, προσθέτοντας ένα τρίτο, ιδιαίτερα ελπιδοφόρο θαλάσσιο block», ανέφερε ο κ. Αρντιλ, τονίζοντας ότι η πρώτη γεώτρηση τοποθετείται το 2027.

«Είμαστε μεγάλοι πρωταγωνιστές στον χώρο των υδρογονανθράκων και είμαστε ευχαριστημένοι που είμαστε εδώ σήμερα. Επεκτείνουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα με αυτή την κίνηση», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ρήγας.

«Είναι το πιο ώριμο μπλοκ στον ελληνικό χώρο, άρα τώρα προχωράμε στην επόμενη φάση», είπε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας για ένα μεγάλο βήμα για την εταιρεία, όσο και για την Ελλάδα.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια και όταν έχουμε ενεργειακή ασφάλεια, έχουμε εθνική ασφάλεια», ανέφερε ο υπ. Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμπ, που όπως και ο συνάδελφός του, υπ. Ενέργειας Κρις Ράιτ χαιρέτισαν τη συμφωνία.

Τα ποσοστά των εταίρων

Η ανακοίνωση έρχεται 40 χρόνια μετά την τελευταία υπεράκτια γεώτρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές εντός της ελληνικής Επικράτειας. Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που εκτελέστηκε εξερευνητική γεώτρηση στο θαλάσσιο χώρο για την ανακάλυψη νέου κοιτάσματος ήταν οι δύο γεωτρήσεις Νηρέας-1 και Ολυμπία-1 στα ανοικτά του Θερμαϊκού κόλπου το 1986, επισημαίνουν πηγές.

Το Block 2 αποτελεί την πλέον ώριμη παραχώρηση για τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αξιοποιήσιμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων με πιθανότητες επιτυχίας της τάξης του 15-18% (Υψηλό Ρίσκο – Υψηλή Απόδοση).

Τυπικά, η δέσμευση για την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης θα πρέπει να έχει ληφθεί έως τον Μάρτιο του 2026 προκειμένου να υποβληθεί επίσημα το αίτημα μετάβασης στην επόμενη (δεύτερη) ερευνητική περίοδο προς την ΕΔΕΥΕΠ. Η διενέργειά της, εφόσον προχωρήσουν ομαλά οι απαιτούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες, είναι εφικτή μέσα στην επόμενη διετία.

Η ερευνητική γεώτρηση Ασωπός-1 θα εξετάσει έναν πιθανό ταμιευτήρα ανθρακικών πετρωμάτων σε βάθος 4000 μ και αφορά δυνητικό κοίτασμα περίπου 200 δισεκ. κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου.

H συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 60% της παραχώρησης από την ExxonMobil. Με βάση τη συμφωνία, τα ποσοστά της κοινοπραξίας διαμορφώνονται ως εξής:

ExxonMobil 60%

Energean Hellas 30%

HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα 10 %

H Energean παραμένει Διαχειριστής (Operator) στη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, για την ανάπτυξή του τη Διαχείριση θα αναλάβει η ExxonMobil.

Το 2022 έγινε πρόσκτηση 2244 τ. χλμ. τρισδιάστατων (3D) σεισμικών δεδομένων η επεξεργασία και εμηνεία των οποίων επιβεβαίωσε ως ωριμότερο στόχο για διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης τη δομή «Ασωπός». Η αρχική εκτίμηση των πιθανών πόρων (Gas Initially In Place) είναι της τάξης των 7,0 τρισεκ. κυβικών ποδιών (tcf) ή περίπου 200 δισεκ. κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου.

Στόχος είναι η επιβεβαίωση ενός νέου γεωλογικού σεναρίου (geological play, όπως είναι ο όρος στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων) σε μια από τις μεγαλύτερες χαρτογραφημένες δομές στην περιοχή της Μεσογείου η οποία δεν έχει ακόμη ερευνηθεί με γεώτρηση. Η ερευνητική γεώτρηση Ασωπός-1 θα τεστάρει έναν πιθανό ανθρακικό ταμιευτήρα σε βάθος νερού 850 μ. φθάνοντας σε ένα συνολικό βάθος 4000 μ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μητσοτάκης για ExxonMobil: Γράφουμε νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της χώρας

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας», δήλωσε ο πρωθυπουργός για τη συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy, με συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος.

Οπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας.

Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο.

Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών.

Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής.

Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.

Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».

Ιστορικό

Το Μπλοκ 2 παραχωρήθηκε αρχικά στην κοινοπραξία των εταιρειών Total 50%, Edison 25% και ΕΛΠΕ 25%, τον Μάρτιο του 2018. Τον Φεβρουάριο του 2021 η Energean Hellas απέκτησε το μερίδιο 50% που κατείχε η Τotal στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο και κατέστη, παράλληλα, Διαχειριστής (Οperator) στη συγκεκριμένη παραχώρηση.

Η εταιρεία, μέσω της εξαγοράς του τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της Edison, ανέλαβε το επιπλέον 25%, οπότε το συνολικό ποσοστό της στην παραχώρηση ανήλθε στο 75%. Μερίδιο 25% στην παραχώρηση ανήκε στην HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα (πρώην όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων).

Το Block 2 βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας και έχει έκταση 2,422.1 τ. χλμ.. Προς τα δυτικά εκτείνεται έως το θαλάσσιο όριο της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας. Τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ. και η περιοχή ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Προ-Απούλιας Ζώνης.

Αν και στο αρχικό ερευνητικό πρόγραμμα, δεν προβλεπόταν η εκτέλεση τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, κατόπιν επιστημονικά τεκμηριωμένης πρότασης και προτροπής της ΕΔΕΥΕΠ, η Energean αποδέχθηκε να αναβαθμίσει το προβλεπόμενο πρόγραμμα δισδιάστατων (2D) σεισμικών ερευνών με τρισδιάστατο (3D) πρόγραμμα σεισμικών ερευνών.

Η ανάληψη της διαχείρισης του Μπλοκ 2 από την Energean Hellas έγινε τον Φεβρουάριο του 2021 κατόπιν εισήγησης της ΕΔΕΥΕΠ και σύμφωνης γνώμης του ΥΠΕΝ, οπότε και απέκτησε το μερίδιο 50% που κατείχε η Τotal στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο και κατέστη, παράλληλα, Διαχειριστής (Οperator) στη συγκεκριμένη παραχώρηση.

Η εταιρεία, μέσω της εξαγοράς του τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της Edison, ανέλαβε επιπλέον το 25%, οπότε το συνολικό ποσοστό της στην παραχώρηση ανήλθε στο 75%. Μερίδιο 25% στην παραχώρηση ανήκε στην HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα (πρώην όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων). Η διαδικασία αυτή, ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, το Δεκέμβριο του 2021, κατόπιν άμεσων ενεργειών της ΕΔΕΥΕΠ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το 2022, εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία η τρισδιάστατη (3D) σεισμογραφική έρευνα από το ερευνητικό σκάφος Ramform Hyperion (ναυαρχίδα της PGS, σήμερα TGS) η οποία ουσιαστικά χαρτογράφησε όλο το μπλοκ. Οι έρευνες εκτελέστηκαν, εφαρμόζοντας παράλληλα τα πλέον αυστηρά μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας τα οποία η ΕΔΕΥΕΠ παρακολούθησε και επιβεβαίωσε στο πεδίο με δικούς της εξιδεικευμένους παρατηρητές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με την έρευνα αυτή η κοινοπραξία υπερέβη σημαντικά την αρχικά συμφωνημένη ελάχιστη οικονομική υποχρέωση για έρευνες στο μπλοκ, μια απόφαση που σήμερα αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα.