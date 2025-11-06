#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διπλασιασμός της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Η απόφαση θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025 και αφορά τους 1.725 δικαιούχους του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.

Διπλασιασμός της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 17:32

Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, αναπροσαρμόζεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου σε 500 ευρώ ανά δικαιούχο από 250 ευρώ που ανερχόταν μέχρι σήμερα. Η απόφαση θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025 και αφορά τους 1.725 δικαιούχους του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.

O υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης δήλωσε σχετικά:

«Η Πολιτεία οφείλει να αποδεικνύει έμπρακτα τον σεβασμό, τη στήριξη και την ευγνωμοσύνη της προς όσους πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα και υπέστησαν τις συνέπειες του πολέμου, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα.

Μικρό δείγμα αυτού είναι ο διπλασιασμός των παροχών που χορηγεί το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου στα μέλη του.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και στη στήριξη όλων όσοι προσέφεραν και υπηρέτησαν την Πατρίδα με αυταπάρνηση».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων

Μυτιληναίος: Ενισχύοντας τις Ενοπλες Δυνάμεις ενισχύουμε την εθνική ισχύ

Μαξίμου: Τέσσερα μέτρα ύψους 1,3 δισ. ευρώ ενισχύουν το εισόδημα των συνταξιούχων

Υπουργείο Άμυνας: Αναθέτει την καθαριότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο