Προκηρύσσεται το οδικό έργο κατασκευής τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά

Στο υπουργείο Υποδομών τη Δευτέρα η ανακοίνωση της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 17:23

Τη Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα ανακοινωθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου», από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

