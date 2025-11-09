Οι Γερμανοί επιλέγουν φθινοπωρινές διακοπές στα ελληνικά νησιά

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Για πολλούς ταξιδιώτες, το φθινόπωρο είναι μία ελκυστική εναλλακτική. Στα νησιά οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες, ενώ έχουν εκλείψει τα πλήθη του καλοκαιριού. Και από τον Σεπτέμβριο οι τιμές πέφτουν», γράφει η Frankfurter Rundschau.

Δημοσιεύθηκε: 9 Νοεμβρίου 2025 - 16:24

Η Frankfurter Rundschau αναφέρεται στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς όπως η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Ρόδος.

«Γιατί να μην παρακάμψουμε την κυρίως σεζόν;» διερωτάται η αρθρογράφος. «Για πολλούς ταξιδιώτες, το φθινόπωρο είναι μία ελκυστική εναλλακτική λύση. Στα νησιά οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες, ενώ έχουν εκλείψει τα πλήθη του καλοκαιριού. Και από τον Σεπτέμβριο οι τιμές πέφτουν, σύμφωνα με τα ταξιδιωτικά πόρταλς».

Πιο συγκεκριμένα, η εφημερίδα της Φρανκφούρτης τονίζει ότι για πτήσεις από το Βερολίνο με γνωστή αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους «οι τιμές για Θεσσαλονίκη αρχίζουν από 27,52 ευρώ, για Ρόδο από 41,52 ευρώ. (…) Σύμφωνα με το Skyscanner.com υπάρχουν επίσης τον Νοέμβριο απευθείας πτήσεις για Κέρκυρα από 15 ευρώ, για Κω από 37 ευρώ και για Ρόδο από 42 ευρώ. Όλο και περισσότεροι Γερμανοί παραθεριστές αποφασίζουν να επισκεφθούν τα αγαπημένα τους νησιά και εκτός τουριστικής σεζόν, για παράδειγμα τον Νοέμβριο. Την εποχή αυτή οι θερμοκρασίες σε νησιά όπως η Κρήτη, η Σαντορίνη και η Ρόδος είναι κατά μέσο όρο 15 με 20 βαθμούς υψηλότερες από ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία».

Από την άλλη πλευρά, η Frankfurter Rundschau επισημαίνει και τα αρνητικά στοιχεία των διακοπών το φθινόπωρο: «Ιδιαίτερα σε περιοχές που ζουν από τον τουρισμό πολλά καταστήματα και εστιατόρια κλείνουν εκτός σεζόν. Θλιβερό κενό ή ρομαντική σιωπή; Ο καθένας ας αποφασίσει για τον εαυτό του…»

Πηγή: Deutsche Welle

