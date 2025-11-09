Χωρίς Μετρό από Δευτέρα και για έναν μήνα η Θεσσαλονίκη

Από αύριο και για ένα μήνα ξεκινάει η μεγάλη δοκιμασία για το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης, καθώς από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και έως τις 10 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά.

Επί ποδός η Τροχαία από αύριο, σε επιφυλακή και η δημοτική Αστυνομία, ενώ task force συγκροτεί ο ΟΑΣΘ προκειμένου να ελέγχει την κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων και όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση να δρομολογούνται περισσότερα λεωφορεία.

Στο μεταξύ χθες και σήμερα δεν πραγματοποιήθηκαν τα προγραμματισμένα δρομολόγια του Προαστιακού από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών που είχε δρομολογήσει ο ΟΣΕ. Ωστόσο, σήμερα από τις 3 το μεσημέρι αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες.