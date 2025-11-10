Πώς θα εφαρμοστεί το «ευέλικτο» 8ωρο στην αγορά εργασίας

Οι εργαζόμενοι φέρουν πλέον το βάρος της άρνησης ή της συμφωνίας απέναντι στην πρόθεση του εργοδότη να αυξήσει τον χρόνο εργασίας τους, στο πλαίσιο της δυνατότητας που του δίνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο -μετά και τις παρεμβάσεις του εργασιακού νόμου Κεραμέως- για διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Έγγραφο της Επιθεώρησης Εργασίας, μετά από διευκρινίσεις του υπουργείου Εργασίας, θέτει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του «ευέλικτου 8ωρου», επισημαίνοντας ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί να αποφασιστεί μέσω έγγραφης ατομικής συμφωνίας όχι μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση του εργαζόμενου αλλά ακόμη κι αν υπάρχει και δεν επιτευχθεί συμφωνία σε συλλογικό επίπεδο.

Ο εργαζόμενος σε ατομικό επίπεδο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον εργασίας, εφόσον η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Εάν δεχθεί, δε, μπορεί να εργαστεί 10 ώρες για 4 ημέρες και να λάβει ρεπό την 5η, 10 ώρες για 3 ημέρες, 6 ώρες την 4η και 4 ώρες την 5η ημέρα, 10 ώρες τις 2 ημέρες, 8 ώρες για άλλες 2 ημέρες και 4 ώρες την 5η και ούτω καθεξής, ώστε να μην υπερβαίνει το θεσμοθετημένο 40ωρο την εβδομάδα.

Υπάρχει όμως, όπως φαίνεται από το έγγραφο, κι ένα «παραθυράκι» επιπλέον απασχόλησης, καθώς ακόμη και κατά τις περιόδους παροχής μειωμένης εργασίας, οι οποίες διαδέχονται το χρονικό διάστημα αυξημένου ωραρίου, μπορεί να πραγματοποιούνται υπερωρίες.

Στο έγγραφο ξεκαθαρίζεται ότι η προσαρμογή των ωρών εργασίας σε περιόδους αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης, ώστε ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας να παραμένει σταθερός, μπορεί να έχει περίοδο αναφοράς ακόμη και την εβδομάδα. Όσο για τους εργοδότες, αυτοί θα πρέπει να υποβάλλουν τις ατομικές συμφωνίες που θα περιλαμβάνουν την αποδοχή του εργαζόμενου να εφαρμοστεί πρόγραμμα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας καθόλη την περίοδο αναφοράς, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών που τυχόν θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης, παραμένει στις 40 ώρες ή αν εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο, παραμένει στον αριθμό ωρών του μικρότερου αυτού ωραρίου.

Σε περίπτωση που συνυπολογιστούν οι τυχόν πραγματοποιηθείσες ώρες υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας, ο ανωτέρω μέσος όρος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 ώρες εβδομαδιαίως (επίσης καθόλη την περίοδο αναφοράς).

Οι κανόνες περί υποχρεωτικής ανάπαυσης έχουν εφαρμογή τόσο στην αυξημένη όσο και στη μειωμένη περίοδο απασχόλησης.

Πώς υιοθετείται;

Σε συλλογικό επίπεδο: Με συλλογικές συμβάσεις/συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμβουλίου εργαζομένων ή ένωσης προσώπων.

Με συλλογικές συμβάσεις/συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμβουλίου εργαζομένων ή ένωσης προσώπων. Σε ατομικό επίπεδο: Μέσω έγγραφης ατομικής συμφωνίας, αν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ή συμβούλιο εργαζομένων ή ένωση προσώπων ή αν δεν επιτευχθεί συμφωνία σε συλλογικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου το σύστημα διευθέτησης να μπορεί να συμφωνηθεί με ατομική συμφωνία εργοδότη - εργαζομένου, δεν αρκεί η έλλειψη συνδικαλιστικής οργάνωσης, αλλά πρέπει να μην υπάρχει ούτε συμβούλιο εργαζομένων, ούτε ένωση προσώπων, ή να μην έχει επιτευχθεί σχετική συμφωνία.

Διοικητικές υποχρεώσεις προς τις Αρχές

Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και συμφωνίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέσω του Εντύπου Ε10. Οι υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατατίθενται στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας. Σημειώνεται ότι με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας επιτρέπεται να καθορίζεται διαφορετικό σύστημα διευθέτησης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.

Οι ατομικές συμφωνίες, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική γνωστοποίησή τους μέσω ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, σύμφωνα με πρόσφατες διευκρινίσεις του υπουργείου Εργασίας, γνωστοποιούνται στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Επιπλέον, οι εργοδότες υποβάλλουν ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας για όλη την περίοδο αναφοράς, αντιστοίχως με τα όσα έχουν συμφωνηθεί στη συμφωνία διευθέτησης (αρχικό πρόγραμμα διευθέτησης του χρόνου εργασίας). Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις οργάνωσης του χρόνου εργασίας επιτρέπονται εφόσον εναρμονίζονται με το πλαίσιο της συμφωνίας των μερών.

Υπογραμμίζεται παράλληλα ότι ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον εργασίας, εφόσον η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Αυτή η άρνηση του εργαζόμενου να παράσχει επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της εργασιακής σχέσης.

Επίσης, αν για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του εργαζομένου, δεν εφαρμόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, έχουν πλήρη εφαρμογή όλες οι προστατευτικές διατάξεις, που καθορίζουν τις συνέπειες της υπέρβασης του ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας.

Τέλος, στην περίπτωση που λυθεί η σύμβαση εργασίας πριν από τη λήψη, εν όλω ή εν μέρει, του χρονικού αντισταθμίσματος που προβλέπεται κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης, ο εργαζόμενος λαμβάνει, κατά τη λύση, αποζημίωση για τις υπερβάλλουσες ώρες που έχει απασχοληθεί, σύμφωνα με το νόμο.