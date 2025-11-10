Εύσημα της UBS για τη δυναμική του χρέους της Ελλάδας

Η Ελλάδα ξεχωρίζει διεθνώς ως η χώρα με τις πιο υγιείς και βιώσιμες δημοσιονομικές προοπτικές, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση UBS Global Economics & Markets Outlook 2026-2027 (10 Νοεμβρίου 2025). Ο ελβετικός οίκος αναφέρει χαρακτηριστικά «Greece has the best debt dynamics in the world right now, despite still having one of the highest debt levels», τονίζοντας ότι, παρά το υψηλό απόθεμα χρέους, η χώρα εμφανίζει την ταχύτερη βελτίωση στον λόγο χρέους προς ΑΕΠ παγκοσμίως.

Η UBS σημειώνει πως η Ελλάδα αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης δημοσιονομικής αντιστροφής μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών. Ο συνδυασμός χαμηλών καθαρών δαπανών τόκων, θετικής αναπτυξιακής δυναμικής και πρωτογενών πλεονασμάτων δημιουργεί ένα από τα πιο ευνοϊκά μείγματα παραγόντων για τη βιωσιμότητα του χρέους διεθνώς. Το αποτέλεσμα είναι η σταθερή αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, χωρίς ανάγκη πρόσθετης λιτότητας.

Η UBS εκτιμά ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 2,4% το 2026 και 1,8% το 2027, διατηρώντας ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (1,1% και 1,4% αντίστοιχα). Ο πληθωρισμός (CPI) προβλέπεται να κινηθεί στο 2,3% το 2026 και στο 2,2% το 2027, ένδειξη ότι η οικονομία σταθεροποιείται κοντά στον στόχο της ΕΚΤ.

Παράλληλα, η UBS αναμένει βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου, από -5,8% του ΑΕΠ το 2025 σε -5% το 2026 και -4,4% το 2027, ενώ ο λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών παραμένει ουσιαστικά ισορροπημένος (0,5% το 2025 και 0,0% το 2026-2027). Αυτή η εικόνα επιβεβαιώνει την εξωτερική σταθερότητα της χώρας, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες που καταγράφουν αυξανόμενα ελλείμματα.

Η UBS συγκρίνει τις επιδόσεις της Ελλάδας με εκείνες οικονομιών που αντιμετωπίζουν δυσμενείς δημοσιονομικές τάσεις -όπως η Βραζιλία, η Πολωνία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ- και υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα «αποτελεί εξαίρεση προς το καλύτερο». Ο συνδυασμός υψηλής ανάπτυξης, χαμηλού κόστους εξυπηρέτησης χρέους και βελτιωμένης πιστοληπτικής αξιολόγησης τοποθετεί τη χώρα ανάμεσα στα πιο αξιόπιστα μακροοικονομικά προφίλ διεθνώς.

Όπως καταλήγει η UBS, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις οικονομίες με τις πιο θετικές δυναμικές χρέους στον κόσμο, επιτυγχάνοντας σταθερότητα, ανάπτυξη και δημοσιονομική αξιοπιστία, που αποτελούν πρότυπο ακόμη και για μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες.