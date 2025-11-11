Ερχεται νέος κύκλος αλλαγών στο επίδομα ανεργίας

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί το πιλοτικό πρόγραμμα καταβολής του νέου επιδόματος ανεργίας, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθεί και να εφαρμοστεί σε όλους τους νέους άνεργους.

Μέχρι στιγμής, εκτιμάται ότι περίπου 12.000 άνεργοι έχουν επιδοτηθεί με το νέο εμπροσθοβαρές και αναλογικό επίδομα, και από αυτούς, περίπου 2.400 ή το 20% του συνόλου, κατάφεραν να επιστρέψουν σύντομα στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να διακόψουν την την λήψη του επιδόματος.

Σύμφωνα με την εκτίμηση αρμόδιων υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ο αριθμός των 15.000 ανέργων, που προβλέπει το πιλοτικό πρόγραμμα -βρίσκεται σε ισχύ από τον περασμένο Μάρτιο- θα έχει συμπληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο της ερχόμενης χρονιάς.

Το όριο των 15.000 έχει τεθεί άλλωστε, από την ΔΥΠΑ, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η δράση με 100 εκατ. ευρώ, καθώς θεωρείται ότι αρκεί για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τον νέο τρόπο καταβολής του επιδόματος.

Εν συνεχεία, εντός του 2026, το πιλοτικό πρόγραμμα θα αξιολογηθεί, θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και θα αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Ο τομέας της απασχολησιμότητας, δηλαδή της επίδρασης που μπορεί να έχει το επίδομα στην επιστροφή του ανέργου στην αγορά εργασίας, έχει καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση του προγράμματος.

Βασικό ζητούμενο, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και την διοίκηση της ΔΥΠΑ είναι η δημιουργία ενός επιδόματος που θα είναι απλό, δίκαιο, ανταποδοτικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς.

Με τη νέα του μορφή, το επίδομα ανεργίας μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.295 ευρώ, κατά τους πρώτους μήνες της παροχής για κάποιον δικαιούχο, με πολλά χρόνια εργασίας, αλλά και ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Να σημειωθεί ότι σήμερα το επίδομα για όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους - άνεργους, ανέρχεται σε 540 ευρώ το μήνα.

Οι δικαιούχοι του νέου επιδόματος, επιλέγονται με βάση έναν αλγόριθμο, ο οποίος υπολογίζει την παροχή ανεργίας και με τους δύο τρόπους: με τον ισχύον σήμερα, αλλά και με το νέο πιλοτικό καθεστώς. Εάν προκύψει ότι ο άνεργος, με το νέο σύστημα θα λάβει υψηλότερο επίδομα απ’ ότι με το ισχύον, τότε μπαίνει στη λίστα με τους πιθανούς συμμετέχοντες στο πιλοτικό πρόγραμμα. Και αυτό, γιατί στην πλήρη - καθολική του εφαρμογή, το επίδομα για κάποιους θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από ότι σήμερα, αφού θα είναι αναλογικό των εισφορών που έχει καταβάλλει ο δικαιούχος ως εργαζόμενος (ήτοι του μισθού) αλλά και των συνολικών ετών ασφάλισης.

Μάλιστα, το επίδομα καταβάλλεται εμπροσθοβαρώς, δηλαδή είναι υψηλότερο κατά τους πρώτους μήνες ανεργίας, προκειμένου να καλύπτει τις αρχικές, αυξημένες ανάγκες, και βαίνει μειούμενο στη συνέχεια, προκειμένου να υπάρχει ένα ισχυρό αντικίνητρο προς τον δικαιούχο και να μην μένει εκτός αγοράς εργασίας. Η συνολική διάρκεια καταβολής του, μπορεί να είναι και 24 μήνες.

Επίσης, στο πιλοτικό πρόγραμμα, απαιτείται αυξημένος αριθμός ενσήμων, για τη χορήγηση του νέου επιδόματος, αφού ενώ με το «παλαιό» σύστημα, ο άνεργος πρέπει να έχει τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας -ή 100 ημέρες για οικοδόμους- εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής τους σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών, με το «νέο» σύστημα, ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης αυξήθηκε στις 175.

Όταν το πρόγραμμα από πιλοτικό γίνει καθολικό, με ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις βάσει των συμπερασμάτων που θα προκύψουν, το ύψος του μεταβλητού μέρους της επιδότησης θα αυξάνεται για όσους έχουν εργαστεί τουλάχιστον 4 χρόνια, ενισχύοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της ασφάλισης κατά της ανεργίας.

Υπενθυμίζεται πως το νέο επίδομα αποτελείται από τα εξής μέρη:

1) Σταθερό μέρος επιδότησης: Υπολογίζεται βάσει των αποδοχών του δικαιούχου σε συνάρτηση με το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο. Κατά το 1ο τρίμηνο υπολογίζεται σε σχέση με το 70% του κατώτατου ημερομισθίου (ή του μέσου ημερομισθίου των αποδοχών του, εάν αυτές ήταν μικρότερες από τον κατώτατο μισθό).

H μείωση του ποσού στο επίδομα είναι σταδιακή. Υποχωρεί στο 60% κατά το 2ο τρίμηνο, στο 50% το 3ο τρίμηνο, στο 40% το 4ο τρίμηνο. Στη συνέχεια, όταν προκύψει ανάγκη καταβολής και για το 2ο έτος ανεργίας, τότε το επίδομα υπολογίζεται το 30% του κατώτατου ημερομισθίου για το 1ο εξάμηνο και στο 20% για το 2ο εξάμηνο. Υπενθυμίζεται πως ο μέσος όρος ποσοστού επιδότησης στο πρώτο 12μηνο καταβολής, παραμένει στο 55% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, όπως είναι και σήμερα.

2) Μεταβλητό μέρος επιδότησης: Εξαρτάται από τα έτη ασφάλισης (από το 4ο έως και το 20ο) και από το μέσο όρο αποδοχών του δικαιούχου. Έτσι, το επίδομα αυξάνεται για όσους έχουν εργαστεί από 4 χρόνια και άνω.