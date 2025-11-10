Παπαθανάσης: Στήριξη €436 εκατ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στην διαβεβαίωση ότι όσα «έχουμε ιεραρχήσει στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2021-2027 της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας θα υλοποιηθούν σε κάθε περίπτωση», προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στην ομιλία του στα εγκαίνια των γραφείων Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρήσεων στην Κοζάνη. Ο κ. Παπαθανάσης ενημέρωσε τους νέους επενδυτές αλλά κι αυτούς που θα επιθυμούσαν να υποβάλλουν τα σχέδια τους στην επόμενη προκήρυξη του προγράμματος ύψους 200 εκατ. ευρώ που θα ανοίξει τον Μάρτιο του 2026 ότι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα κλείνει το 2029 αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει παράταση έως το 2030 μετά από συνεννόηση με τους θεσμούς της Ευρώπης.

Νωρίτερα ο κ. Παπαθανάσης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ανέφερε ότι η συνολική ένταξη επενδυτικών σχεδίων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την ΕΥΔΑΜ είναι στα 436 εκατ. ευρώ και αφορούν συνολικά 2.710 θέσεις εργασίας ενώ οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις έχουν ανέλθει στο ποσό των 36 εκατ. ευρώ. Στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν σε ότι αφορά τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στην οικονομική εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από την εξαγγελία του πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ κι οι επιπτώσεις της στην περιοχή ήταν γνωστές πολύ πριν από το 2019. Επεσήμανε ότι η μόνη απάντηση στο φαινόμενο της φυγής των νέων από τον τόπο τους είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα γίνει μόνο με την υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή.

Σε ότι αφορά την διαχείριση των εδαφών που η ΔΕΗ μεταφέρει στην εταιρία ΜΕΤΑΒΑΣΗ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν μεταβιβαστεί στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ΜΕΤΑΒΑΣΗ 55.000 στρέμματα κι αναμένεται έως τέλος του 2025 το χαρτοφυλάκιο της γης από τις μεταβιβάσεις της ΔΕH να έχει ανέλθει στα 80.000 στρέμματα.

Ο κ. Παπαθανάσης ολοκλήρωσε το κύκλο των συναντήσεών του στην περιοχή με την επίσκεψη του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρύτανη Θεόδωρο Θεοδουλίδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η εξέλιξη του έργου «θύλακας καινοτομίας» από το πανεπιστήμιο, το ΕΚΕΤΑ και το Τεχνολογικό Πάρκο Κοζάνης με την δημιουργία του κυττάρου καινοτομίας στους