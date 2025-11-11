Ποσό 8 δισ. ευρώ σχεδιάζει να αντλήσει η Ελλάδα το 2026

Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει έως και 8 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων το 2026, διατηρώντας τον περιορισμό της έκδοσης τίτλων ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Bloomberg.

Το συνολικό ποσό είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τα 7,5 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν από τους επενδυτές το 2025 και ευθυγραμμίζεται με τα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Είναι αρκετά χαμηλό ώστε να τηρηθεί ο εθνικός στόχος της μείωσης του δανεισμού σε απόλυτους αριθμούς, σημείωσε, μιλώντας ανώνυμα η ίδια πηγή, καθώς το χρηματοδοτικό σχέδιο του 2026 δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναστρέψει τη δημοσιονομική της κατάσταση από την περίοδο της κρίσης χρέους που σχεδόν την οδήγησε εκτός ευρώ πριν από μία δεκαετία. Ένας συνδυασμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, αυξημένων φορολογικών εισπράξεων και μέτριας οικονομικής ανάπτυξης έχει μετατρέψει τη χώρα σε μία από τις λίγες στην Ευρώπη με θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Η κυβέρνηση επιτυγχάνει σταθερά επαρκή πρωτογενή πλεονάσματα — το μέγεθος που προκύπτει από τα έσοδα μείον τις δαπάνες, εξαιρουμένων των τόκων — ώστε να καλύπτει τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους και να το αποπληρώνει, διατηρώντας παράλληλα υγιή ταμειακά αποθέματα.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το ύψος του ελληνικού χρέους θα επιστρέψει στα προμνημονιακά επίπεδα το 2025 και θα συνεχίσει να μειώνεται. Ο οίκος Scope Ratings προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα θα καταφέρει να μειώσει το χρέος της κατά επιπλέον 23 ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει υποχρεώσεις από τα δάνεια διάσωσης της περιόδου της κρίσης χρέους. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποπληρώσει πλήρως τις οφειλές της από το πρώτο πρόγραμμα, γνωστό ως Greek Loan Facility, δέκα χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο, γεγονός που σημαίνει ετήσιες αποπληρωμές τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ έως το 2031, σύμφωνα με την ίδια πηγή

Μία από τις νέες εκδόσεις για το 2026 θα αφορά δεκαετές ομόλογο, ανέφερε η ίδια πηγή. Ενώ το ταμειακό απόθεμα της Ελλάδας ανέρχεται σήμερα περίπου στα 46 δισ. ευρώ, αναμένεται να μειωθεί μέχρι το τέλος του έτους σε περίπου 36 δισ. ευρώ, παρόμοιο με το επίπεδο στο τέλος του 2024, πρόσθεσε.

Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν λάβει υπόψη τους τα επιτεύγματα της Ελλάδας, δίνοντας ξανά την επενδυτική βαθμίδα. Την περασμένη Παρασκευή, ο οίκος Scope αναβάθμισε την προοπτική της αξιολόγησης BBB της χώρας σε «θετική», επικαλούμενος βελτιωμένη οικονομική ανθεκτικότητα, διατηρούμενη δημοσιονομική πειθαρχία και μείωση του χρέους.

Η Fitch Ratings έχει προγραμματισμένη ενδεχόμενη αναθεώρηση για την προσεχή Παρασκευή. Η τρέχουσα αξιολόγησή της είναι BBB-, αν και και αυτή διατηρεί θετική προοπτική από τον Μάιο.