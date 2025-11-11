Κόλλιας: Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι στρατηγικός εταίρος

Τον κρίσιμο ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή σε μια επιχείρηση ανέδειξε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά τον χαιρετισμό του στο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ο κ. Κόλλιας είπε ότι, στο παγκόσμιο ρευστό τοπίο, με τις διαρκείς διαταραχές, η έννοια της ανθεκτικότητας δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά θεμελιώδη συνθήκη επιβίωσης και ανάπτυξης για κάθε οργανισμό.

«Στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής, αναδεικνύεται ο κρίσιμος και αναντικατάστατος ρόλος του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής παύει να είναι απλώς ο θεματοφύλακας της συμμόρφωσης. Μετατρέπεται σε στρατηγικό εταίρο της διοίκησης, σε έναν αξιόπιστο σύμβουλο, που παρέχει ανεξάρτητη γνωμοδότηση, και, κυρίως, διορατικότητα».

Ο πρόεδρος του ΟΕΕ τόνισε ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που αποτελεί τον θεσμικό φορέα όλων των οικονομολόγων της χώρας, αναγνωρίζει πλήρως το έργο, που επιτελεί ο εσωτερικός ελεγκτής και -σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών- θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο του κλάδου, επενδύοντας συστηματικά στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των επαγγελματιών, προσφέροντας εξειδικευμένα προγράμματα και πιστοποιήσεις, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Κόλλιας είπε -απευθυνόμενος στους εσωτερικούς ελεγκτές- ότι «πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία με υπευθυνότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων, χωρίς φόβο και καχυποψία, αλλά αντιμετωπίζοντάς τις ως εργαλεία εξέλιξης και υποστήριξης της δουλειάς μας, ώστε κι εσείς να παρέχετε βαθύτερη και πιο ουσιαστική γνώμη, χωρίς όμως ποτέ να εκχωρείται η κρίση και η ακεραιότητα, που αποτελούν τον πυρήνα του επαγγέλματός σας».