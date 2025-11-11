#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κόλλιας: Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι στρατηγικός εταίρος

«Ο εσωτερικός ελεγκτής παύει να είναι απλώς ο θεματοφύλακας της συμμόρφωσης. Μετατρέπεται σε έναν αξιόπιστο σύμβουλο, που παρέχει ανεξάρτητη γνωμοδότηση, και, κυρίως, διορατικότητα», τόνισε ο πρόεδρος του ΟΕΕ.

Κόλλιας: Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι στρατηγικός εταίρος

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 17:20

Τον κρίσιμο ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή σε μια επιχείρηση ανέδειξε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά τον χαιρετισμό του στο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ο κ. Κόλλιας είπε ότι, στο παγκόσμιο ρευστό τοπίο, με τις διαρκείς διαταραχές, η έννοια της ανθεκτικότητας δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά θεμελιώδη συνθήκη επιβίωσης και ανάπτυξης για κάθε οργανισμό.

«Στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής, αναδεικνύεται ο κρίσιμος και αναντικατάστατος ρόλος του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής παύει να είναι απλώς ο θεματοφύλακας της συμμόρφωσης. Μετατρέπεται σε στρατηγικό εταίρο της διοίκησης, σε έναν αξιόπιστο σύμβουλο, που παρέχει ανεξάρτητη γνωμοδότηση, και, κυρίως, διορατικότητα».

Ο πρόεδρος του ΟΕΕ τόνισε ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που αποτελεί τον θεσμικό φορέα όλων των οικονομολόγων της χώρας, αναγνωρίζει πλήρως το έργο, που επιτελεί ο εσωτερικός ελεγκτής και -σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών- θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο του κλάδου, επενδύοντας συστηματικά στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των επαγγελματιών, προσφέροντας εξειδικευμένα προγράμματα και πιστοποιήσεις, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Κόλλιας είπε -απευθυνόμενος στους εσωτερικούς ελεγκτές- ότι «πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία με υπευθυνότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων, χωρίς φόβο και καχυποψία, αλλά αντιμετωπίζοντάς τις ως εργαλεία εξέλιξης και υποστήριξης της δουλειάς μας, ώστε κι εσείς να παρέχετε βαθύτερη και πιο ουσιαστική γνώμη, χωρίς όμως ποτέ να εκχωρείται η κρίση και η ακεραιότητα, που αποτελούν τον πυρήνα του επαγγέλματός σας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κόλλιας (ΟΕΕ): Θετικές οι φοροελαφρύνσεις, να καταργηθούν τα τεκμήρια

Ο Robeson Mandela Reeves νέος διευθύνων σύμβουλος της Intralot

10th Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας: Πώς τοποθετήθηκαν οι ομιλητές

YDC 2025: Οι ατομικές συνήθειες που διαμορφώνουν τη νέα ηγεσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο