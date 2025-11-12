#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 1,7 εκατ. τσιγάρων στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Το συνολικό ποσό των αναλογούντων δασμών και φόρων ανέρχεται σε 341.342,26 ευρώ. Η προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό του τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων.

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 1,7 εκατ. τσιγάρων στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 10:07

Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες αφορολόγητων και αδασμολόγητων τσιγάρων, που έχουν εντοπιστεί ποτέ στη χώρα, κατέσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», αναφέρει η αρχή στην ανακοίνωσή της. 

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, οι ελεγκτές εντόπισαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων 169 χαρτοκιβώτια, που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι. Κατά τον φυσικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι περιείχαν 8.400 κούτες τσιγάρων, συνολικά 1.680.000 τεμάχια, χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι.

Το συνολικό ποσό των αναλογούντων δασμών και φόρων ανέρχεται σε 341.342,26 ευρώ.

Η προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό του τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΑΔΕ: Βράβευση της ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων

Εφορία: Κενό 3 δισ. στα έσοδα από «τριγωνικές» συναλλαγές και απάτες

Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2007

Ευχάριστη «έκπληξη» (και) ο Νοέμβριος για τον τουρισμό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο