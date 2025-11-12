#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επισημάνθηκε ότι αποτελούν μεσογειακές χώρες που εκπροσωπούν μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου και διαθέτουν πολύ σημαντικά λιμάνια.

Κικίλιας: Διευρύνεται η συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας στην ναυτιλία

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 10:36

Συνάντηση με τον υφυπουργό Μεταφορών της Ιταλίας, Edoardo Rixi, αρμόδιο για τις θαλάσσιες μεταφορές, είχε στο Κάιρο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου «TransMEA 2025».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επισημάνθηκε ότι Ελλάδα και Ιταλία αποτελούν μεσογειακές χώρες που εκπροσωπούν μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου και διαθέτουν πολύ σημαντικά λιμάνια. Ως εκ τούτου, έχουν κοινή συναντίληψη, ιδιαίτερα σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετική συνεργασία, η οποία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, καθώς «η οπτική μας ως χωρών της Μεσογείου έχει πολλά να συμβάλει στις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό τους στους διεθνείς οργανισμούς και στα ευρωπαϊκά όργανα, με στόχο την προώθηση κοινών θέσεων για την ενίσχυση της ναυτιλίας, των θαλάσσιων μεταφορών και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού στόλου.

